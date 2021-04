Mercedes Gullwing: le revival

Mercedes a confirmé la commercialisation d'une version moderne de la Gullwing, connu sous le nom de SLC, en 2010. Une voiture de prestige dont les premières photos ne vous laisserons pas de marbre.

La future voiture sportive de prestige de Mercedes ne fera plus mention de McLaren. Chacun ayant choisi sa propre voie. Par contre, la marque à l'étoile fait confiance à AMG pour développer une version moderne de la Gullwing. Cette super sportive aura donc des portes papillon, en référence à la légendaire 300SL. Nul ne sait, par contre, si le nom SLC, tel qu'on l'a baptisée, est définitif. Par contre, la production sera limitée à quelques milliers d'exemplaires. On en saura plus en 2010, date annoncée de son dévoilement.



L'illustration est une vision spéculative

