Mercedes refait l'histoire d'AMG en vidéo

Au détour d'une vidéo, Mercedes rend hommage à l'histoire d'AMG. Fondé il y a plus de 40 ans, le préparateur fait désormais pleinement partie du groupe Mercedes. AMG collabore toujours plus étroitement avec la marque à l'étoile dans le développement de modèle.

AMG a droit aux honneurs d’une vidéo retraçant les dates-clés de son histoire, longue de plus de 40 ans.

De simple préparateur …





AMG, c’est d’abord le sigle d’Aufrecht, Melcher et GroBaspach. Les deux premiers noms sont ceux de deux ingénieurs de Mercedes, qui décidèrent de créer une structure afin de développer des moteurs pour les modèles de la marque à l’étoile destinés à la course. C’est ainsi qu’en 1967 nait AMG ( G pour GroBaspach, village natal d’Aufrecht).









… à filiale de Mercedes





Très vite, les succès sportifs sont au rendez-vous. Mercedes s’intéresse de plus en plus au préparateur, et signe un partenariat avec AMG à la fin des années 80. D’abord limité aux sports mécaniques, cet accord est étendu au début des années 90 aux véhicules de série. Mercedes et AMG commencent alors à développer desvéhicules ensemble. Mercedes rachète finalement AMG à la fin des années 90.





Pas uniquement réservé aux Mercedes !





Si AMG et Mercedes développent étroitement des modèles ensemble, comme la Mercedes SLS AMG, cela n’empêche pas le préparateur de fournir des moteurs pour différents constructeurs. Ainsi, on retrouve des V12 préparés par AMG dans les Pagani Zonda F ou Pagani Zonda R. La toute dernière supercar du constructeur italien, la Pagani Huayra embarque un moteur V12 biturbo de 750ch mis au point par AMG.





Aujourd’hui, AMG est même présent en Formule 1 : la voiture de sécurité qui intervient lors des incidents de courses est une Mercedes SLS AMG, fruit du développement entre la marque à l’étoile et le préparateur.