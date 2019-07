Mercedes SLS AMG Roadster, le cabriolet dévoilé en vidéo Benjamin KHALDI | Écrit pour tf1 |

Finies les photos volées, la Mercedes SLS AMG Roadster se montre sans camouflage. La version cabriolet de la Mercedes SLS AMG a été officialisée par la marque à l'étoile dans une publicité diffusée dimanche.

Apparition furtive

On avait déjà aperçu la Mercedes SLS AMG Roadster en décembre dernier, grâce à quelques photos volées. On avait pu constater que les portes papillons avaient disparu, cabriolet et capote en toile obligent. Cette fois-ci, la marque à l'étoile communique officiellement sur sa nouvelle Mercedes SLS AMG Roadster. Cette version décapotable apparait dans une vidéo présentant les nouveaux modèles de la marque à l'étoile. Cette publicité a été diffusée lors du Superbowl.







Aussi élégante que le coupé

Si l'aperçu est on ne peut plus bref, on a tout de même le temps d'admirer les lignes de cette Mercedes SLS AMG Roadster. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le raffinement du coupé se retrouve dans la version cabriolet de la Mercedes SLS AMG. Capot immensément long, ligne élégante, tout y est, sauf les portes papillons, incompatibles avec un cabriolet.



Encore un peu de mystère

Ce premier coup d'œil sur la Mercedes SLS AMG Roadster ne permet cependant pas d'apprendre beaucoup de choses sur ce nouveau modèle. Le constructeur allemand ne donne aucune information au sujet de cette déclinaison décapotable de la Mercedes SLS AMG. Toutefois, on devrait retrouver sur ce cabriolet le même moteur que sur le coupé.



La Mercedes SLS AMG Roadster devrait faire sa première apparition publique à domicile, lors du salon de Francfort en septembre prochain.