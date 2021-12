Mercedes-Maybach GLS : un futur SUV de luxe à 200.000 euros ?

La gamme SUV de luxe attire les constructeurs. Mercedes-Benz a annoncé, un nouveau modèle sous l’égide de Maybach qui risque de concurrencer le Bentley Bentayga et le prochain modèle Rolls Royce.

Reprenant sur le modèle GL bientôt restylé sous le nom GLS, Mercedes-Benz va tenter une percée dans le haut de gamme des SUV avec une version Maybach.

Mercedes-Maybach Classe S 2015 : présentation officielle de la limousine à l’étoile

Classe S Maybach, serait plus spacieux et plus clinquant que la gamme haute du modèle GL qui est disponible actuellement. Il sera également disponible avec différents choix de places, à l’instar du Volvo XC90 qui propose une configuration 4 à 7 places. Coté moteur, rien n’est divulgué mais le GLS (version restylée lancée en 2016) accueillera des motorisations puissantes et il en sera de même pour la version Maybach. Si le GLS devrait reprendre les essence V6 333 ch, V8 435 ch, le V8 AMG 557 ch ainsi que le diesel V6 258 ch, le moteur 6,0 litres V12 AMG pourrait s'inviter sous le capot de la Maybach avec une puissance de 630 ch en plus du V8 435 ch.





Conçue pour concurrencer Bentley et Lamborghini

« Nous sommes à la recherche de tout ce qui se passe sur ce segment » a déclaré Andreas Zygan, directeur de Mercedes-Benz de rattaché au développement des SUV. En ciblant ses trois concurrents potentiels Bentley Bentayga,Rolls-Royce "Cullinan" et Lamborghini Urus , son collaborateur Steve Cannon, PDG de la marque allemande aux Etats-Unis, a noté que d'un ce segment est un « choix naturel » et qu’il y a « un appétit presque sans fin pour les SUV » de la part des consommateurs aux gros portefeuilles.

Le Mercedes-Maybach GLS, si jamais il entre en phase de production, ne serait pas disponible avant 2020.