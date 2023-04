Michael Schumacher, un état de santé restant critique mardi matin

Gravement blessé dans un accident de ski à Méribel (Savoie) dimanche matin, le septuple champion du monde de Formule 1 Michael Schumacher est depuis lundi dans un état jugé critique par les neurochirurgiens du CHU de Grenoble où il a été opéré.

20h : le CHU de Grenoble a précisé qu'il n'y aurait pas de nouveau communiqué sur l'état de santé de Michael Schumacher avant mardi matin. L'ancien champion du monde reste donc entre la vie et la mort ce lundi soir.



11h : "difficile de se prononcer sur le devenir de Michael Schumacher"

Marc Penaud, directeur adjoint du CHU de Grenoble, a annoncé en conférence de presse à 11h que Michael Schumacher restait dans un état critique, en coma artificiel et qu'il était "impossible de se prononcer sur le devenir" du pilote. Les neurochirurgiens ont précisé que l'ex-pilote souffrait d'hématomes intracranien, d'un oedème cérébral, et de lésions hémorragiques bilatérales. Il n'aurait été opéré qu'une seule fois.



9h : une seule opération ?

Plus Selon les informations du site du quotidien régional Le Dauphiné Libéré, Michael Schumacher aurait été opéré une seconde fois dans la nuit de dimanche à lundi, mais fut démentie par le service du CHU. Peu après son accident dimanche, l'ex-pilote de F1 avait subit une intervention neurochirurgicale après son arrivée au CHU de Grenoble.



Ce lundi matin, aucune autre nouvelle officielle n'a émané de l'hôpital, ni du service de presse du champion allemand, les prochaines informations devant arriver aux alentours de 11h. Le communiqué du CHU annonçait dimanche soir qu'il était "dans une situation critique".



L'accident

Dimanche 29 décembre, à vers 11h du matin, Michael Schumacher skie avec son fils Mick, près de son châlet de Méribel, dans le Domaine des Trois Vallées en Savoie, dans les Alpes. Hors-piste, le champion allemand aurait chuté seul, et aurait heurté de la tête un rocher à très haute vitesse. Malgré le casque, l'accident est grave, mais l'ex-pilote reste conscient jusqu'à l'arrivée des secours.



Transporté rapidement à l'hôpital de Moutiers, Schumacher est finalement transféré au CHU de Grenoble devant la gravité de son état, mais selon les premières informations, son pronostic vital n'est pas engagé. Cependant, à 19h20, le Dauphiné Libéré annonce que "l'état de santé de l'ancien pilote s'est dégradé et son pronostic vital serait désormais engagé".



Deux heures plus tard, vers 21h30, le site de RMC Sport précisait qu'il était victime d'une hémorragie cérébrale. A 22h45, le communiqué du CHU de Grenoble tombe annonce que M. Schumacher "souffrait, à son arrivée, d'un traumatisme crânien grave avec coma qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale".