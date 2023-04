Mini Coupé : premières photos du modèle définitif

La Mini Coupé a été surprise en tests en Allemagne, avec un camouflage quasi inexistant.



Plus de style

Reprenant donc à son compte la totalité du concept, le dessin de la Mini Coupé sera plus masculin que sa variante traditionnelle. Toit rabaissé et flottant, becquet arrière façon Audi A1 seront les seules différences. Car en dehors, toutes les pièces utilisées seront communes à la citadine.





Du concept aux concessions

La Mini Coupé fut révélée en tant que show-car (voir diaporama ci-dessus), lors du Salon de Francfort 2009. Ce ne sera que deux ans après que le modèle de série sera en vente en concessions, puisque lancé à l'automne prochain.



Quelle offre ?

Il est encore inconnu, le programme des motorisations de cette Mini Coupé. Cependant, tel un modèle sportif, nous attendons qu'il soit détenteur du 1,6 litre du modèle JCW - John Cooper Works - fort de 211 chevaux. Mais il ne paraitra pas étonnant de voir débarquer un diesel SD, en l'occurrence le 2.0 litres de 143 chevaux.



Gamme Maxi

Vendue à l'automne, la Mini Coupé sera rejointe par la Roadster début 2012, puis par la Paceman, version 3 portes du crossover Coutryman. Puis, dévoilé par le biais du concept Rocketman, la « mini » Mini rejoindra la gamme pour renouer partiellement avec le concept originel avec ses 3,42 m.



Si proposée avec le moteur 211 chevaux, la Mini Coupé sera vendue au-dessus de 30.000 euros.



Images : gmotors.co.uk