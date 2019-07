Mitsubishi Concept XR-PHEV Evolution Vision GT 2014 : crossover sportif pour GT6

Quatrième concept virtuel à être dévoilé pour le jeu vidéo Gran Turismo 6, le XR-PHEV Evolution est un crossover détourné en sportif par le constructeur japonais Mitsubishi, mû par un système hybride rechargeable.

Le mode Vision Gran Turismo du eu vidéo GT6 s'étoffe ces derniers jours. Après que la ait ouvert le bal à l'automne dernier, la livrée a fait son apparition en mai, suivie rapidement de la présentée simultanément avec la mouture de Mitsubishi, le Concept XR-PHEV Evolution.







De concept crossover à sportive virtuelle

Cette première japonaise du mode Vision Gran Turismo est une dérivée virtuelle sportive du concept-car présenté au Salon de Genève 2013. Crossover musclé à la motorisation hybride rechargeable, le prototype se converti ici à un style de compétition grâce aux départements Recherche et Développement et Ingénierie du constructeur.



Les différences sont ainsi très nettes, avec une caisse collée au sol, des calandre et prises d'air noires, de larges spoilers et jupes latérales ainsi qu'un énorme aileron arrière et un imposant diffuseur. Selon Mitsubishi, la carrosserie serait composée de plastique renforcé de fibre de carbone (le fameux CFRP ou Carbon Fiber Reinforced Plastic).



Cependant Mitsubishi ne communique pas sur les performances de son engin, le XR-PHEV Evolution se contentant d'un système hybride rechargeable de puissance inconnue, mais à la boîte double embrayage à 8 rapports, et quatre roues motrices.



Le véhicule est d'ores-et-déjà disponible dans le jeu Gran Turismo 6, disponible sur Playstation 3.