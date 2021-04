Mondial de l'Auto 2010 : La billetterie ouverte aujourd'hui

Le Mondial de l'Auto 2010 ouvrira ses portes dans quatre mois, du 2 au 17 octobre, mais il est d'ores-et-déjà possible, et ce depuis ce matin, de réserver son billet auprès des partenaires agréés.

Soyez déjà de la fête ! La billetterie pour du Mondial de l'Auto 2010 est en action dès aujourd'hui...



Un évènement à ne pas rater !

Le Mondial de l'Auto, c'est LA grande messe de l'automobile mondiale, comme son nom l'indique. Premier en termes de visiteurs, le salon parisien accueille en moyenne plus d'un million d'amateurs de quatre roues tous les deux ans. En 2008, le Mondial avait évité le gros de la crise et le show n'en a pas souffert, au contraire des salons suivants. Le record avait même été battu, à 1.432.972 personnes.



L'édition 2010

Cette année, l'évènement sera électrique si l'on se réfère à l'actualité et surtout à l'affiche, explicite avec une ambiance plutôt verte et survoltée. Les avant-premières seront nombreuses comme à l'accoutumée, moult nouveautés seront de la partie, les modèles viendront en masse et pour preuve plus de 60 constructeurs ont déjà signé leur présence.



Réservez dès maintenant !

La billetterie en ligne vient d'ouvrir, vous pouvez désormais réservez votre ou vos billets ici pour l'édition 2010 se déroulant du 2 au 17 octobre prochain. Le tarif adulte est fixé à 12 €, décline à 6 € pour les jeunes de 10 à 18 ans et étudiant, et les moins de 10 ans profiteront d'un accès gratuit.



Pour de plus amples détails sur le Mondial de l'Automobile, sur les accès, sur l'ensemble des tarifs, sur les horaires, reportez-vous .