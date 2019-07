Mondial de l'Auto 2010: Hyundai ix20, un nouveau monospace compact

Voici le Hyundai ix20, un monospace compact qui pointera le bout de son capot au Mondial de l'Auto. Ce Hyundai ix20, disponible à la fin de l'année, joue dans la même catégorie que les Citroën C3 Picasso et Opel Meriva.

Présent au Mondial de l'Auto 2010, ce Hyundai ix20 aujourd'hui se dévoile en quelques photos.



Dessiné en Allemagne

Ce Hyundai ix20 est le second modèle de la marque issu du centre de Recherche et Développement basé en Allemagne. Baptisé Sculpture Fluide, ce langage de design avait déjà inspiré le Hyundai ix35.



Fonctionnel et confortable

Avec ce Hyundai ix20, qui affiche un lien de parenté avec le Kia Venga de par sa plate-forme, la marque sud-coréenne a trouvé un remplaçant au Hyundai Matrix, sorti en 2001. Le Hyundai ix20 associera confort, dynamisme et aspect fonctionnel, c'est en tout cas ce qu'affirme le constructeur.



Un segment très fourni

Face au Hyundai ix20 se dresse une concurrence nombreuse ! Le segment des monospaces compacts est très chargé, avec des modèles phares comme le Citroën C3 Picasso, l'Opel Meriva ou encore le tout nouveau Toyota Verso-S, dévoilé la semaine dernière et qui sera lui aussi présent au Mondial de l'Auto. En ce qui concerne la disponibilité du Hyundai ix20, le constructeur n'a pour le moment rien laissé filtré, mais devrait en dire plus le 30 septembre prochain.



Ce Hyundai ix20 s'annonce comme la star de la marque sud-coréenne au Mondial de l'Auto 2010, même si Hyundai devrait profiter du salon parisien pour présenter d'autres modèles.



Illustration: themotorreport.com.au