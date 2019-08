Mondial de l'Auto 2010 : le programme du stand Opel

Le stand Opel au Mondial de l'Automobile accueillera l'Opel GTC Paris Concept, version coupé de la nouvelle Astra, déclinée en break Sports Tourer, et des nouveaux diesels pour le Meriva.

Un concept pour le coupé Astra, des diesels pour le Meriva et l'hybride Ampera, c'est le programme Opel au Mondial de l'Auto 2010.

Opel GTC Paris

La version 3 portes de la compacte s'appellera Opel Astra GTC, et aura le droit à un show-car intitulé Opel GTC Paris Concept pour le Mondial de l'Auto 2010. Il existe même un petit teaser, où l'on peut lire une citation de Richard Bach tiré de « Jonathan Livingstone le Goéland » qui sera visible sur les sièges : « Et la vitesse était beauté pure ». La version de série est attendue pour le Salon de Genève 2011, suivie par un cabriolet avec capote souple en fin d'année.





Début du camionneur

Le séduisant Opel Astra Sports Tourer a été dévoilé depuis deux mois mais ne fera son avant-première mondiale qu'à Paris en octobre. Le break compact hérite de la gueule sympathique de la 5 portes et de ses motorisations, tout en affichant un chargement utile de 1.550 litres en configuration 2 places.





Des Meriva mazoutés

Le nouvel Opel Meriva est lancé depuis quelques mois, ce qui n'emêche pas au petit monospace de récupérer de nouvelles motorisations diesel. En exemple, le 1.3 CDTI ecoFLEX de 95 chevaux émettant 119 g/km de CO2 et consommant 4,5 l/100km en moyenne, et les deux 1.7 CDTI 110 et 130 chevaux consommant 5,2 l/100km.





Ampera, dernière

L'Opel Ampera s'affichera sous sa dernière évolution, l'hybride-série clonée de la Chevrolet Volt ne sera disponible à la vente qu'à la fin de l'année 2011, soit quelques mois après l'introduction de la version américaine dans quelques états outre-Atlantique.





Voilà donc les nouveautés Opel, avec la petite déception de ne pas apercevoir le futur Opel Zafira, pour Genève peut-être ?