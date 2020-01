Mondial de l'Auto 2010 : Le Range-Rover Evoque se dévoile avant Paris

Pour le plaisir des yeux, le Range Rover Evoque sera au Mondial de l'Auto. Bien que déjà présenté en juillet dernier, ce sublime SUV profitera à Paris d'une exposition publique.

Elégant et luxueux, le Range Rover Evoque viendra flatter les rétines des visiteurs du Mondial de l'Auto.



Un concept-car de série

Vu de loin, le Range Rover Evoque rappelle un concept-car de la marque. Vu de près aussi. Pas vraiment étonnant, puisque ce SUV reprend quasiment trait pour trait le design du Range Rover LRX, aperçu lors du salon de Détroit en 2008 ! Hormis les rétroviseurs, les différences sont dures à déceler.







Joliment agressif

Héritant du design du Range Rover LRX, ce Range Rover Evoque est tout simplement sublime. Un subtil mélange entre un crossover, de par son gabarit, et un coupé, avec sa carrosserie deux portes. Les optiques avant très effilées, les passages de roues gigantesques, et la calandre à l'allure méchante renforce le côté un peu agressif et costaud de ce Range Rover Evoque.



Cinq étoiles

A l'intérieur, c'est un véritable palace roulant. L'habitacle de ce Range Rover Evoque est habillé de cuir, et garni d'aluminium. L'éclairage est assuré par des LED, et le conducteur peut choisir la couleur qui sera diffusée ! Les larges vitres permettent à l'habitacle d'être littéralement baigné de lumière. L'équipement est à la hauteur de l'impression de luxe, avec un large écran tactile GPS, l'aide au stationnement, un système de surveillance d'angles morts, une caméra de recul. Sous le capot, il y aura entre un bloc essence 2l de 240 ch, ou un bloc diesel 2,2l, décliné en 3 versions.



Le Range Rover Evoque sera disponible en version 2 ou 4 roues motrices. Cependant, il faudra s'armer de patience avant de passer commande de ce modèle. On n'attend pas le Range Rover Evoque avant l'été 2011 !