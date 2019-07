Mondial de l'Auto 2010: troisième épisode du teasing Lamborghini

Lamborghini diffuse une nouvelle image dans le cadre de son opération teasing, à quelques jours de l'ouverture du Mondial de l'Auto. Cette fois-ci, on y devine l'habitacle du concept-car de Lamborghini.

Après un bout de carrosserie et le capot moteur, Lamborghini révèle une nouvelle partie du modèle présenté au Mondial de l'Auto.



Flou toujours aussi artistique

On progresse à petits pas dans la révélation. Du côté de Lamborghini, on continue à ménager le suspens, tout en mettant un peu plus l'eau à la bouche. Si l'on ne connait toujours pas l'apparence générale de la voiture, on sait qu'il s'agira d'une étude de style, destinée à inspirer les futurs modèles de Lamborghini, comme l'a confirmé le constructeur de Sant'Agata la semaine dernière.



Un petit aperçu de l'habitacle

Sur l'image dévoilée par Lamborghini, on distingue l'habitacle de la voiture. Posé au-dessus de la planche de bord, on devine un affichage, probablement destiné à l'indicateur de vitesse ou au compte-tours. Le volant, très coloré dans un intérieur aux tons plutôt gris, se démarque nettement. Les sièges semblent être des sièges baquets, peu étonnant compte-tenu de la vocation sportive de cette Lamborghini.



J-9

Il reste moins d'une dizaine de jours avant le début du Mondial de l'Auto. On se rapproche doucement mais surement de la révélation. Lamborghini risque d'intensifier le rythme de diffusions des photos de son concept. Il en reste encore 3 à découvrir.



Ce concept-car Lamborghini risque d'être particulièrement impressionnant, si l'on en croit les ambitions du constructeur de Sant'Agata.