Mondial de l'Auto 2012 : 1,231 million de visiteurs !

Avec ce beau chiffre, pas de record absolu, mais le salon parisien tire un excellent bilan de ces 2 semaines et fut une nouvelle fois une fête de l'automobile malgré un contexte économique difficile.

Après 16 jours, le Mondial de l'Automobile fait un bilan positif dans un climat morose pour le segment.



Pas de records

Selon le communiqué de presse, ce sont exactement 1.231.416 visiteurs qui ont parcouru les pavilions de Paris Expo à Porte de Versailles, contre 1,26 million en 2010 et 1,43 million en 2008. Est souligné également le titre de "salon le plus fréquenté au monde", devant ceux de Pékin, Francfort (années impairs), Détroit ou Genève. Il y a donc eu foule, et les constructeurs se sont également félicité des ventes immédiates et futures occasionnées par le salon, car "égales ou supérieures à celles de 2010". Quant à la piste réservée aux voitures électriques et hybrides, elle a entraîné 8.000 essais, soit plus du double par rapport à l'édition 2010.



Des modèles à la pelle

Ce même communiqué rapporte "plus de 100 premières mondiales" dévoilées lors de ce Mondial de l'Auto 2012, en réalité, en excluant les restylages, déclinaisons et nouvelles motorisations, une vingtaine de vrais nouveaux modèles ont foulé un salon pour la première fois à Paris. On retiendra les stars Renault Clio, Volkswagen Golf, la Jaguar F-Type, Toyota Auris, les Dacia Sandero et Logan, Opel Adam, le Range Rover 4ème génération, ainsi que les Mercedes SLS AMG Electric Drive, Lamborghini Gallardo ou McLaren P1 pour les supersportives.



Peu de rêve

Petit bémol pour le rêve, observé du côté des médias et des visiteurs, celui des concept-cars, peu nombreux sur les stands et surtout très peu ont été présenté à Paris. Hormis les surprenants Peugeot Onyx, Lexus LF-CC, Porsche Panamera Sport Turismo, smart forstars, BMW Concept Active Tourer, Audi Crosslane, pas grand chose à se mettre sous la dent pour la amateurs de design pur.



La prochaine édition du Mondial de l'Auto, c'est dans deux ans, daté du 4 au 19 octobre 2014.