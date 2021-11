Mondial de l'Auto 2012 : cure d'amincissement réussie pour la Range Rover

En perdant du poids sans perdre en volume, Land Rover réussit son pari de redynamiser son Range Rover, qui montre à ce Mondial de l'Auto 2012 son goût pour l'aluminium.

Tout habillé d'aluminium, le nouveau Range Rover gagne en style, et perd surtout un peu de sa masse pour optimiser encore plus le plaisir de conduite et le confort.



Range Rover 2012 : lâcher du lest pour gagner en mobilité

420 kg : c'est le poids perdu par certaines versions de ce Range Rover 2012, soit près d'un cinquième de son poids (plus ou moins 2,5 tonnes...). Cette perte de poids, loin d'être indispensable mais plutôt bienvenue, est rendue possible par un choix de l'aluminium par Land Rover pour habiller ce Range édition 2012. Land Rover annonce d'ailleurs que la structure est 39% plus légère ! Une cure qui permet au Range Rover de gagner en confort, en agilité, et en dépense d'énergie.



Une véritable maison sur roues !

A l'intérieur du véhicule, l'espace s'agrandit encore pour offrir aux passagers arrière une véritable étendue : + 12 cm d'espaces aux jambes supplémentaires, simplement impressionnant, d'autant que les éditions précédentes offraient déjà un espace de vie conséquent...



Capable de tracter 3 500 kg !

Côté mécanique, les trois motorisations proposées sont plutôt convaincantes (V8 5.0 l de 510 ch, diesel V6 3.0 l de 258 ch et 4.4 l de 339 ch, le tout avec la boite automatique 8 rapports), cf la capacité de l'engin à tracter pas moins de 3 500 kg ! Le poids réduit de la bête et son design retravaillé et plus aérodynamique permettent lui par ailleurs de gagner en consommation.



Avec son Range Rover 2012, Land Rover réussit son pari de remettre au goût du jour un véhicule déjà très apprécié dans nos contrées. Avec cette mise à jour, le succès ne risque pas de s'étioler.