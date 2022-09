Mondial de l'Auto 2016 : le Top 5 des sportives ! Tran HA | Écrit pour

Le 04/10/16 à 14:37 , mis à jour le 06 octobre 2016 à 13:21 | Par| Écrit pour TF1 Le 04/10/16 à 14:37 , mis à jour le 06 octobre 2016 à 13:21 | Voir le site de Automoto

Le Mondial de l'Automobile de Paris fait rêver les petits et les plus grands avec de nombreux modèles inédits et prestigieux. L'édition 2016 est l'occasion pour les constructeurs de dévoiler leurs dernières sportives aux performances exaltantes.