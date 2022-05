Mondial de l'Automobile 2014 : Audi TT Sportback Concept, la berline en mieux ! Stéphanie OLIVERO | Écrit pour

Le 03/10/14 à 10:51 , mis à jour le 06 octobre 2014 à 13:10

Audi a présenté, ce jeudi au Mondial de l'Automobile, son tout nouveau prototype de berline 5 portes qui pourrait rejoindre la gamme TT. Son nom : Audi TT Sportback Concept. Ce modèle est une sorte de croissement entre l'A3, l'A5 et l'A7 Sportback, avec un côté beaucoup plus sportif comme en témoignent son look et son quatre cylindres turbo d'une puissance de 400 chevaux.