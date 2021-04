Moteur Lotus Omnivore : Essence ou bio-carburant au choix

Lotus a développé un moteur expérimental baptisé Omnivore par sa capacité à rouler avec divers types de carburants. Grâce à la variation de son taux de compression, ce moteur accepte tout (ou presque).

Le moteur Omnivore de Lotus n'est pas encore apte à rouler à la bière comme la DeLorean d'Emmet Brown (Retour vers le Futur II), mais bien à l'essence et à divers biocarburants comme le bioéthanol, le biobutanol ou le méthanol. Le secret du moteur réside dans sa capacité à varier son taux de compression. Outre ce système, le monocylindre à 2 temps bénéficie de l'injection directe. Le développement de ce moteur a été possible grâce à la collaboration entre Lotus, Jaguar et l'université Queen de Belfast.

