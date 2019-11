Moto GP - Qatar GP : Lorenzo déroule, Rossi de retour

Ce premier Grand Prix Moto GP de la saison a tenu toutes ses promesses. En toute décontraction, Jorge Lorenzo remporte la course. Valentino Rossi, auteur d'une remontée incroyable termine deuxième. Marc Marquez obtient lui son premier podium en catégorie reine.

Déjà des surprises pour ce premier Grand Prix de la saison de Moto GP. Alors que Jorge Lorenzo remporte facilement la course, Valentino Rossi et Marc Marquez surprennent en complétant le podium.





Lorenzo tranquille

Première course de la saison et déjà une victoire pour Jorge Lorenzo. Le pilote Yamaha, parti en pole position, a déroulé tout au long du Grand Prix pour terminer avec près de six secondes d'avance sur ses poursuivants. Comme l'année dernière, l'Espagnol remporte cette étape du Qatar. Le champion du monde en titre prévient ainsi ces adversaires qu'il sera compliqué de le déloger.





Rossi sonne son retour

En ce premier Grand Prix Moto GP de la saison, Yamaha jubile. Et pour cause. Valentino Rossi monte sur la deuxième marche du podium. Auteur d'un bon départ (gagnant trois places), l'Italien est parti à la faute en tentant un dépassement sur Dovizioso. Relégué à la septième place, The Doctor entame alors une remontée spectaculaire. Le nonuple champion du monde rejoint le groupe des poursuivants à cinq tours de l'arrivée. Après avoir déposé Crutchlow et Pedrosa, Rossi s'attaque à Marquez. Un duel de classe que remporte finalement l'aîné.





Marquez continue d'impressionner

Pour sa première en Moto GP, Marc Marquez a confirmé les espoirs placés en lui. Le jeune prodige a réalisé une course quasi-parfaite. Parti en sixième position, l'Espagnol a grappillé petit à petit les places. A la lutte avec son coéquipier Pedrosa, le champion du monde en titre de Moto 2 est même parvenu à prendre l'avantage. Mais c'était sans compter sur le retour tonitruant de Valentino Rossi. Qu'importe. Marc Marquez lance un avertissement à ses adversaires : malgré son jeune âge, il faudra compter sur lui.





La deuxième étape de la saison Moto GP se déroulera le 21 avril prochain sur le circuit d'Austin (USA).