Moto3 - Silverstone 2013 : Salom bat ses adversaires sur le fil

Luis Salom a décroché, ce dimanche au Grand-Prix de Grande-Bretagne, son 6e succès de la saison ; soit une course sur deux remportée par le Majorquin, qui pointe en tête du championnat. Le pilote KTM devance trois autres Espagnols : Alex Rins, Alex Marquez et Maverick Vinales avec qui il s'était échappé.

Comme à son habitude, Luis Salom a fait la différence au finish pour aller s'imposer sur le tracé de Silverstone.



L'échappée Espagnole

Une fois n'est pas coutume, les Espagnols ont pris le commandement dès les premiers tours de course ; Maverick Vinales devançant trois de ses compatriotes également sur KTM : Alex Rins, Alex Marquez et Luis Salom, le leader actuel du Championnat du Monde Moto3, qui s'était déjà imposé la semaine dernière à Brno. Ces derniers vont se détacher en tête jusqu'à oublier tous leurs autres adversaires.



Salom, le tacticien

A quelques minutes de l'arrivée, nul ne pouvait prédire le vainqueur tant les positions ne cessaient de bouger. Jusqu'au moment où Luis Salom a abattu sa dernière carte ; une technique à laquelle il nous a maintenant habitué, sans toutefois parvenir à se mettre à l'abri. Mais le Majorquin résiste. Il franchit le drapeau à damier avec 49 millièmes d'avance sur le second Alex Rins ; signant ainsi son 6e succès de la saison après ceux du Qatar, d'Italie, de Catalogne, des Pays-Bas et de la République-Tchèque. Tir groupé pour le team Estrella Galicia puisque le second pilote Alex Marquez grimpe sur la 3e marche du podium. Maverick Vinales, qui occupe la 2e place du Championnat du Monde derrière le vainqueur du jour, termine 4e et dernier de son groupe ; tout comme le Français Alexis Masbou, 8e à l'arrivée derrière Miguel Oliveira, Jonas Folger et Jack Miller. L'autre tricolore engagé Alan Techer a quant à lui chuté en début de course.



Bonne opération au classement pilotes pour le leader Luis Salom puisque son avance sur Maverick Vinales passe de 14 à 26 points, l'équivalent d'une course.

MOTO3 - GP DE GRANDE-BRETAGNE - TOP 10 COURSE POS. # PILOTE MOTO TEMPS/ECART 1 39

Luis Salom

KTM 38'17.291 2 42

Alex Rins KTM +0.049 s

3 12

Alex Marquez

KTM

+0.698 s

4 25

Maverick Vinales

KTM

+0.849 s

5 44

Miguel Oliveira

Mahindra

+20.561 s

6 94

Jonas Folger Kalex KTM

+20.625 s

7 8

Jack Miller

FTR Honda 20.631 s

8 10

Alexis Masbou

Ftr Honda

+20.882 s

9 84

Jakub Kornfeil

Kalex KTM

+24.970 s

10 7

Efren Vazquez

Mahindra +21.288 s