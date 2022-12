MotoGP 2013 - Essais 1 Allemagne : Lorenzo meilleur temps au Sachsenring

Dans une matinée rythmée par ne nombreuses chutes, dont celle de Crutchlow en fin de séance, Jorge Lorenzo (Yamaha) donne le tempo avec un chrono très rapide, devant le leader Dani Pedrosa (Honda).

Lorenzo devance Pedrosa, leader du championnat, de 174 millièmes et Rossi de 194 millièmes.



Avantage Lorenzo

Séparés de seulement 9 points au championnat, les deux espagnols Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo ont offert une bataille des chronos dès la première séance d'essais au Sachsenring. Le pilote Yamaha a enregistré le temps le plus rapide, en 1'22"047, soit 147 millièmes de seconde devant le leader courant sur la Honda.



A seulement 194 millièmes, Valentino Rossi se montre également agressif sur la Yamaha, Marc Marquez étant à 350 millièmes sur la deuxième Honda officielle. Complétant le Top 5, l'Allemand Stefan Bradl (Honda LCR) veut bien faire à domicile et décroche le 5è chrono à plus de 4 dixièmes.



Crutchlow chute

Quelques chutes ont émaillé la séance matinale, dont celle de Cal Crutchlow dans les dernières secondes au bout de la ligne droite. Le Britannique est sonné mais n'est pas blessé, et repart au paddock avec tout de même le 6è chrono.



Derrière, sous la seconde d'écart, Espargaro (7è) s'affirme en leader des CRT, Hayden (8e) et Dovizioso (10è) montrent leur impuissance sur les Ducati officielles, Bautista se défendant sur la Honda Gresini en 9ème position.