MotoGP 2017 – GP du Qatar : Redding le plus rapide lors Essais Libres 2, Viñales chute !

Surprise à Losail lors des Essais Libres 2 : Scott Redding s'est montré le plus rapide tandis que Maverick Viñales est tombé. Johann Zarco a pour sa part réalisé un beau chrono.

On a roulé moins vite lors de cette deuxième séance des Essais Libres. Et surprise, c'est le Britannique Scott Redding (Octo Pramac racing) qui a réalisé le meilleur temps en 1'55''085 (contre 1'54''316 pour Viñales lors de la première séance).



Tech 3 à la fête, Viñales chute !



Lors de cette séance, les pilotes de l'écurie Tech3 ont une nouvelle fois été à la fête. Jonas Folger et le Français Johann Zarco confirment les bons chronos réalisés hier et se paient même le luxe de devancer les deux Yamaha officielles ! Notez que Zarco a réalisé le meilleur passage dans le secteur 2 et Folger dans le secteur 3.



En parlant des Yamaha, sachez que Maverick Viñales est tombé au virage 4 après un gros quart d'heure dans cette séance. Une chute sans gravité mais avec quelques dégâts sur sa moto.



Quant à notre deuxième français, Loris Baz, il a profité de cette séance pour faire de nombreux tests : « Ça va, on a réussi a essayé des choses avec le pneu arrière. Il va falloir faire une moto pour la qualification et une autre pour la course. Je dois encore tester des combinaisons de pneus. »



Prochain rendez-vous pour les pilotes, les Essais Libres 3, de 18h55 à 19h40.



Les résultats des Essais Libres 2

1. Scott REDDING (GBR/OCTO Pramac Racing - Ducati) : 1'55.085

2. Andrea DOVIZIOSO (ITA/Ducati Team - Ducati) : 1'55.185 (+0.100)

3. Jonas FOLGER (GER/Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha) : 1'55.208 (+0.123)

4. Johann ZARCO (FRA/Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha) : 1'55.316 (+0.231)

5. Maverick VIÑALES (SPA/Movistar Yamaha MotoGP - Yamaha) : 1'55.378 (+0.293)

6. Valentino ROSSI (ITA/Movistar Yamaha MotoGP - Yamaha) : 1'55.414 (+0.329)

7. Alvaro BAUTISTA (SPA/Pull&Bear Aspar Team - Ducati) : 1'55.581 (+0.496)

8. Jorge LORENZO (SPA/Ducati Team - Ducati) : 1'55.604 (+0.519)

9. Marc MARQUEZ (SPA/Repsol Honda Team - Honda) : 1'55.698 (+0.613)

10. Aleix ESPARGARO (SPA/Aprilia Racing Team Gresini - Aprilia) : 1'55.750 (+0.665)

11. Danilo PETRUCCI (ITA/OCTO Pramac Racing - Ducati) : 1'55.760 (+0.675)

12. Cal CRUTCHLOW (GBR/LCR Honda - Honda) : 1'55.828 (+0.743)

13. Jack MILLER (AUS/EG 0,0 Marc VDS - Honda) : 1'55.959 (+0.874)

14. Karel ABRAHAM (CZE/Pull&Bear Aspar Team - Ducati) : 1'56.003 (+0.918)

15. Andrea IANNONE (ITA/Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki) : 1'56.069 (+0.984)

16. Alex RINS (SPA/Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki) : 1'56.179 (+1.094)

17. Tito RABAT (SPA/EG 0,0 Marc VDS - Honda) : 1'56.368 (+1.283)

18. Loris BAZ (FRA/Reale Avintia Racing - Ducati) : 1'56.501 (+1.416)

19. Dani PEDROSA (SPA/Repsol Honda Team - Honda) : 1'56.530 (+1.445)

20. Hector BARBERA (SPA/Reale Avintia Racing - Ducati) : 1'56.934 (+1.849)

21. Pol ESPARGARO (SPA/Red Bull KTM Factory Racing - KTM) : 1'57.116 (+2.031)

22. Sam LOWES (GBR/Aprilia Racing Team Gresini - Aprilia) : 1'57.517 (+2.432)

23. Bradley SMITH (GBR/Red Bull KTM Factory Racing - KTM) : 1'58.020 (+2.935)





