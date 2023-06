MotoGP - Brno 2014, Essais 1 : Marquez déjà le plus rapide

Marc Marquez (Honda) a réalisé le meilleur temps des Essais Libres 1 à Brno, en République Tchèque. L'Espagnol devance, d'une courte tête, ses compatriotes Lorenzo (Yamaha) et Pedrosa (Honda).

Cette première séance d'essais s'est déroulée sous un temps idéal : 20°C dans l'air et 25°C sur la piste. Au terme des 45 minutes, c'est l'inévitable Marc Marquez qui a signé le meilleur temps en 1'56.803 dans son 17e et dernier tour. Toutefois, les écarts sont minimes.

Les six premiers en 2 dixièmes !

Marquez, qui a effectué trois runs, devance la Yamaha de Lorenzo (1'56.840) et la Honda de Pedrosa (1'56.855). Ce sont les trois seuls pilotes qui sont descendus sous la minute 57. A noter que six premiers pilotes se tiennent en moins de 2 dixièmes ! Enfin, pour son Grand Prix national, Karel Abraham a réalisé le 18e temps (1'59.216).

Résultats des essais libres 1

1 - Marc Marquez (ESP/Honda) : 1'56.803

2 - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) : 1'56.840

3 - Dani Pedrosa (ESP/Honda) : 1'56.855

4 - Aleix Espargaro (ESP/Yamha) : 1'57.002

5 - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 1'57.065

6 - Stefan Bradl (ALL/Honda) : 1'57.084

7 - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 1'57.169

8 - Yonny Hernandez (COL/Ducati) : 1'57.190

9 - Pol Espargaro (ESP/Yamaha) : 1'57.634

10 - Bradley Smith (GBR/Yamaha) : 1'57.816

11 - Michaele Pirro (ITA/Ducati) : 1'58.040

12 - Andrea Iannone (ITA/Ducati) : 1'58.061

13 - Scott Redding (GBR/Honda) : 1'58.301

14 - Cal Crutchlow (GBR/Ducati) : 1'58.340

15 - Alvaro Bautista (ESP/Honda) : 1'58.698

16 - Hector Barbera (ESP/Avintia) : 1'58.714

17 - Hiroshi Aoyama (JPN/Honda) : 1'58.895

18 - Karel Abraham (RTC/Honda) : 1'59.216

19 - Alex de Angelis (RSM/Yamaha) : 1'59.959

20 - Mike Di Meglio (FRA/Avintia) : 2'00.240

21 - Michael Laverty (GBR/PBM) : 2'00.345

22 - Leon Camier (GBR/Honda) : 2'00.345

23 - Danilo Petrucci (ITA/ART) : 2'00.497

24 - Broc Parkes (AUS/PBM) : 2'00.752