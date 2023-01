MotoGP - Espagne 2016 : Marquez met la pression au warm-up

En 1’39.513 au warm-up à Jerez, Marc Marquez a hissé sa Honda en haut de la feuille des temps, devant les Yamaha de Valentino Rossi (+0.204) et Jorge Lorenzo (+0.238).





Battu lors de chaque séance d’essais et des qualifications, Marc Marquez s’est rappelé au bon souvenir des Yamaha lors du warm-up. Le double champion du monde, qui a gagné les deux dernières courses, a réalisé le meilleur chrono avec deux dixièmes d’avance sur Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Eu égard à leur rythme à Jerez, la victoire est promise à l’un de ces trois pilotes.



#MotoGP Warm Up ✅



Enormous crowds grace the hillsides at #SpanishGP! 👋



WU report ➡️ https://t.co/NEwI7F36HF https://t.co/9Dl0k1gKI9