MotoGP - Essais 3 Misano 2013 : Marquez domine la dernière séance

Marc Marquez (Honda) a signé ce matin le meilleur temps des derniers essais libres du Grand-Prix de Saint-Marin. Déjà dominateur hier aux FP1 et FP2, le jeune Espagnol, actuellement leader au Championnat du Monde devance ses deux compatriotes et rivaux Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo.

Une fois n'est pas coutume, le meilleur chrono des essais libres 3 revient à Marc Marquez, donné favori pour la pole de cet après-midi.



Marquez toujours devant

Aucun changement aux avant-postes ce matin, à l'approche des qualifications qui se tiendront à partir de 14h sur le tracé de Misano Adriatico, plus récemment baptisé du nom de Marco Simoncelli. Marc Marquez a conservé le meilleur temps, mieux encore il améliore son chrono de la veille avec un tour en 1.33.975, ce qui le place déjà à quelques centièmes de la pole réalisée par son coéquipier Dani Pedrosa l'année passée. Ce dernier pointait d'ailleurs en seconde position ce matin, malgré une petite chute de l'avant en toute fin de séance. Honda / Yamaha : le match se poursuit puisque Jorge Lorenzo et Valentino Rossi, l'enfant du pays, occupaient respectivement les 3e et 4e rangs. Yamaha bénéficie depuis ce vendredi de la boîte à vitesse Seamless, que son adversaire était jusque-là le seul à disposer.



Trois Ducati parmi les qualifiés d'office

A l'issue de cette troisième et dernière séance d'essais libres, on connaît donc le nom des dix pilotes qualifiés d'office en Q2. Outre les quatre ténors de la catégorie, figurent également Alvaro Bautista, Stefan Bradl, Aleix Espargaro et les trois Ducati d'Andrea Dovizioso, de Nicky Hayden et d'Andrea Iannone ; une équipe, qui aura à cœur de briller ce dimanche à domicile.



Crutchlow aux repêchages

Contre-performance pour Cal Crutchlow et pour Tech3 de façon générale car aucun de ses deux pilotes n'est parvenu à se placer dans le top 10. Bradley Smith doit se contenter du 12e temps et son coéquipier Cal Crutchlow, en retrait depuis le début du week-end, du 11e. Pour la première fois de la saison, ce dernier devra donc disputer les repêchages pour espérer bien figurer sur la grille.



Les qualifications, catégorie MotoGP, débuteront à partir de 14h avec les repêchages.