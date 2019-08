MotoGP – GP d'Autriche : Dovizioso souffle la victoire à Marquez

Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté le GP d'Autriche en dépassant Marc Marquez (Honda) au dernier virage du dernier tour ! Le Français Fabio Quartararo complète le podium.

Le Red Bull Ring est le jardin de Ducati. Depuis le retour de la manche autrichienne au calendrier du MotoGP, en 2016, l'écurie italienne y est invaincue et cette hégémonie s'est poursuivie ce dimanche avec la victoire d'Andrea Dovizioso devant Marc Marquez qui devra encore patienter avant de s'imposer sur ce tracé.

Quartararo leader pendant cinq tours

Ce Grand Prix d'Autriche a été passionnant de bout en bout et notamment, parce que Fabio Quartararo a mené les premiers tours de la course. Si le Français s'élançait moins bien que Marquez et Dovizioso, il a profité d'une bulle de l'Espagnol au virage n°3, emmenant dans son sillage l'Italien, pour prendre les commandes de la course.

Avec une Yamaha souffrant d'un déficit de puissance, Quartararo s'est logiquement incliné cinq tours plus tard face à Dovizioso et Marquez.

Un superbe duel entre Dovizioso et Marquez

L'Italien et l'Espagnol se sont livrés un duel acharnés malgré un choix de pneus différents (Medium à l'avant et Soft à l'arrière pour « Dovi » et Medium à l'avant et à l'arrière pour « MM ») : à 9 tours de l'arrivée, Dovizioso dépassait Marquez mais ce dernier reprenait la tête à trois tours de l'arrivée.

Ne lâchant pas sa proie, Dovizioso réussissait un dernier tour d'anthologie pour dépasser Marquez au dernier virage et remporter ainsi sa deuxième victoire de la saison (après le Qatar, en ouverture du championnat).

Fabio Quartararo se classe troisième de cette course et enregistre son troisième podium de la saison après la Catalogne (2e) et les Pays-Bas (3e).

Prochain rendez-vous pour les pilotes, le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 25 août, sur le circuit de Silverstone.

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D'AUTRICHE DE MOTOGP

1. Andrea Dovizioso (Ducati)

2. Marc Marquez (Honda)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Valentino Rossi (Yamaha)

5. Maverick Viñales (Yamaha)

6. Alex Rins (Suzuki)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Miguel Oliveira (KTM)

9. Danilo Petrucci (Ducati)

10. Franco Morbidelli (Yamaha)

11. Takaaki Nakagami (Honda)

12. Johann Zarco (KTM)

13. Stefan Bradl (Honda)

14. Aleix Espargaro (Aprilia)

15. Karel Abraham (Ducati)

16. Andrea Iannone (Aprilia)

Abd. Tito Rabat (Ducati)

Abd. Jack Miller (Honda)

Abd. Hafizh Syahrin (KTM)

Abd. Pol Espargaro (KTM)

Abd. Cal Crutchlow (Honda)