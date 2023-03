MotoGP – GP de Saint-Marin 2016 : Dani Pedrosa s'impose avec brio

C'est la surprise de ce Grand Prix de Saint-Marin 2016. Seulement 8e sur la grille de départ, Dani Pedrosa a créé la sensation en s'imposant après de nombreux dépassements.

On attendait un duel Rossi-Lorenzo et on a finalement assisté à un numéro de Dani Pedrosa. Le pilote espagnol de Honda a dominé tous ses adversaires, remportant sa première victoire de la saison.

[BONUS : LES PLUS GRANDS CHAMPIONS DE MOTOGP]







Un huitième vainqueur cette saison

Avec cette victoire, la première de sa saison, Dani Pedrosa est le huitième pilote vainqueur d'une course cette saison ! Il succède à Lorenzo (3 victoires), Marquez (3 ictoires), Rossi (2 victoires), Jack Miller, Andrea Iannone, Cal Crutchlow et Maverick Viñales (une victoire chacun).

Au classement, l'écart se réduit entre Marc Marquez et Valentino Rossi. Le pilote espagnol compte 223 points contre 180 pour Rossi (soit un écart de 43 points). Jorge Lorenzo pointe à la 3e place (162 points) et avec sa victoire, Pedrosa remonte à la 4e place, au détriment de Viñales avec 145 points.

Prochain rendez-vous pour les pilotes, le 25 septembre en Aragon.

Classement du Grand Prix MotoGP de Saint-Marin 2016

1. Dani Pedrosa (ESP/Honda)

2. Valentino Rossi (ITA/Yamaha)

3. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha)

4. Marc Marquez (ESP/Honda)

5. Maverick Viñales (ESP/Suzuki)

6. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati)

7. Michele Pirro (ITA/Ducati)

8. Cal Crutchlow (GBR/Honda)

9. Pol Espargaro (ESP/Yamaha)

10. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia)

11. Danilo Petrucci (ITA/Ducati)

12. Stefan Bradl (ALL/Aprilia)

13. Hector Barbera (ESP/Ducati)

14. Eugene Laverty (IRL/Ducati)

15. Scott Redding (GBR/Ducati)

16. Yonny Hernandez (COL/Ducati)

17. Tito Rabat (ESP/Honda)

Ab. Aleix Espargaro (ESP/Suzuki)

Ab. Javi Fores (ESP/Ducati)

Ab. Alex Lowes (GBR/Yamaha)