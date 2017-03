MotoGP – GP du Qatar 2017 : Viñales le plus rapide, Zarco impressionne, Lorenzo en repêchage !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Comme lors des Essais Libres 1, Maverick Viñales (Yamaha) a signé le meilleur temps lors de la troisième séance, ce vendredi, lors du Grand Prix MotoGP du Qatar, disputé sur le circuit de Losail.



Zarco et Tech3 confirment

Très en verve lors des Essais Libres 1 et 2, l'écurie française Tech3 a une fois de plus réalisé une belle séance. Les deux pilotes entrent dans le Top10 et saluons la performance de Johann Zarco, auteur du troisième temps !



Le Team Manager de Tech3, Hervé Poncharal, était bien évidemment ravi : « Je suis très heureux de mettre les deux pilotes dans le top 10. On a fait une super séance. Johan Zarco ce soir a fait un boulot de fou, il a énormément appris. Il est le 2e Yamaha de cette séance ! Il a fait un run énorme derrière Viñales ».



Lorenzo déçoit



En revanche, grosse déception pour Jorge Lorenzo. Le pilote espagnol, qui adore pourtant le tracé de Losail se classe seulement 12e avec Ducati. Conséquence directe de l'ensemble de ses "mauvais" Essais Libres 1,2 et 3, Jorge Lorenzo devra passer par la Q1 samedi !

Par ailleurs, Scott Redding, meilleur temps des Essais Libres 2, s'est fait plusieurs frayeurs. Son carénage s'est envolé en début de séance puis il est tombé, au virage n°2 dans les dernières minutes. D'autres pilotes ont également chuté : Danilo Petrucci (virage n°10), Jonas Folger (virage n°4), Cal Crutchlow (virage n°2).



Loris Baz moins performant que jeudi

Enfin, un petit mot sur notre deuxième pilote français du MotoGP, Loris Baz. Il a fait des essais en vue de la course mais cela ne s'est pas avéré concluant : « On a essayé de vraiment travaillé sur le rythme de course. Le pneu avant prévu pour la course s'est détruit en cinq tours ! Il faut qu'on arrive à faire marcher cette moto avec les deux pneus mediums. Le rythme est pas mal comparé aux autres. J'ai essayé de rentrer dans les 10 mais les sensations étaient moins bonnes qu'hier. »



Au final, Loris Baz signe seulement le 20e temps alors que jeudi, lors des Essais Libres 1, il avait réalisé le 6e temps !



Samedi, les pilotes disputeront les Essais Libres 4 (17h55-18h25) puis les qualifications. La Q1 se déroulera de 18h5 à 19h50 et la Q2 dans la foulée, de 19h00 à 19h15. Enfin, dimanche, le départ de la course sera donné à 20h00.



Les résultats des Essais Libres 3 et le classement combiné



1. Maverick VIÑALES (SPA/Movistar Yamaha MotoGP - Yamaha) : 1'54.834

2. Andrea IANNONE (ITA/Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki) : 1'54.848 (+0.014)

3. Johann ZARCO (FRA/Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha) : 1'55.008 (+0.174)

4. Andrea DOVIZIOSO (ITA/Ducati Team - Ducati) : 1'55.042 (+0.208)

5. Dani PEDROSA (SPA/Repsol Honda Team - Honda) : 1'55.113 (+0.279)

6. Cal CRUTCHLOW (GBR/LCR Honda - Honda) : 1'55.211 (+0.377)

7. Marc MARQUEZ (SPA/Repsol Honda Team - Honda) : 1'55.296 (+0.462)

8. Danilo PETRUCCI (ITA/OCTO Pramac Racing - Ducati) : 1'55.435 (+0.601)

9. Jorge LORENZO (SPA/Ducati Team - Ducati) : 1'55.461 (+0.627)

10. Aleix ESPARGARO (SPA/Aprilia Racing Team Gresini - Aprilia) : 1'55.634 (+0.800)

11. Alvaro BAUTISTA (SPA/Pull&Bear Aspar Team - Ducati) : 1'55.676 (+0.842)

12. Jonas FOLGER (GER/Monster Yamaha Tech 3 - Yamaha) : 1'55.713 (+0.879)

13. Valentino ROSSI (ITA/Movistar Yamaha MotoGP - Yamaha) : 1'55.790 (+0.956)

14. Karel ABRAHAM (CZE/Pull&Bear Aspar Team - Ducati) : 1'56.095 (+1.261)

15. Alex RINS (SPA/Team SUZUKI ECSTAR - Suzuki) : 1'56.249 (+1.415)

16. Tito RABAT (SPA/EG 0,0 Marc VDS - Honda) : 1'56.617 (+1.783)

17. Scott REDDING (GBR/OCTO Pramac Racing - Ducati) : 1'56.662 (+1.828)

18. Jack MILLER (AUS/EG 0,0 Marc VDS - Honda) : 1'56.692 (+1.858)

19. Sam LOWES (GBR/Aprilia Racing Team Gresini - Aprilia) : 1'56.854 (+2.020)

20. Loris BAZ (FRA/Reale Avintia Racing - Ducati) : 1'56.935 (+2.101)

21. Hector BARBERA (SPA/Reale Avintia Racing - Ducati) : 1'57.005 (+2.171)

22. Pol ESPARGARO (SPA/Red Bull KTM Factory Racing - KTM) : 1'57.630 (+2.796)

23. Bradley SMITH (GBR/Red Bull KTM Factory Racing - KTM) : 1'57.654 (+2.820)



Les pilotes qualifiés pour la Q2 et la Q1



