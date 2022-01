MotoGP - Indianapolis : Dani Pedrosa encore en pole position

L'Espagnol Dani Pedrosa signe sa troisième pole position de la saison sur le circuit d'Indianapolis, établissant par la même occasion le record du circuit. Il sera accompagné en première ligne de Lorenzo et Dovizioso, Stoner, malgré sa chute, partira en 6ème position.

C'est Dani Pedrosa qui a réalisé le meilleur temps de la séance de qualifications sur le mythique circuit d'Indianapolis, s'attribuant par la même occasion le record du circuit. Suivent son compatriote Jorge Lorenzo et l'Italien Dovizioso, tandis que Stoner, qui a chuté en début de séance, partira en sixième position sur la grille.



Un nouveau record du circuit et la pole pour Dani Pedrosa

C'est l'Espagnol Dani Pedrosa qui a réalisé la meilleure performance ce samedi soir à Indianapolis. Il en profite pour s'adjuger le record du circuit. La course fut pourtant mouvementée, avec de nombreuses chutes, notamment celle de Stoner en début de séance, qui partira finalement en troisième ligne dimanche. Pedrosa est suivi de près par Jorge Lorenzo (un dixième d'écart), puis par Dovizioso et Spies, auteur lui aussi d'une sacrée glissade sur le bitume américain.

De Puniet 10ème temps...

Côté français, Randy De Puniet a réalisé une belle performance en réussissant le dixième temps de cette séance de qualification, à une seconde et six dixièmes du leader espagnol du jour. En terminant dixième de cette séance, il égale sa meilleure performance signée en avril dernier lors du GP d'Espagne. Mais espérons pour lui qu'il ne suivra pas le même exemple en course : en Espagne, il était sorti de la course après seulement deux tours...

... et Rossi 11ème temps seulement !

Quelques jours après avoir annoncé officiellement son futur retour chez Yamaha, Valentino Rossi termine derrière De Puniet lors de cette séance de qualifications, à près de deux secondes de Dani Pedrosa. Peut-être déjà impatient de tourner la page Ducati, le virevoltant Italien n'a pas montré grand-chose samedi soir, sur un circuit qu'il connait pourtant bien : c'est lui qui a remporté l'édition 2008 de ce Grand Prix d'Indianapolis.



Les deux Espagnols Pedrosa et Lorenzo s'offrent encore une fois les deux meilleurs temps à Indianapolis, à peine un mois après avoir fait le même numéro au Mugello, en Italie. Le second avait alors remporté la course : the « same old song » à Indianapolis ?

Classement de la séance de qualifications du MotoGP 2012 Indianapolis, USA

1 Dani PEDROSA Honda 1'38.813

2 Jorge LORENZO Yamaha +0.100

3 Andrea DOVIZIOSO Yamaha +0.422

4 Ben SPIES Yamaha +0.466

5 Stefan BRADL Honda +0.624

6 Casey STONER Honda +0.652

7 Cal CRUTCHLOW Yamaha +0.736

8 Nicky HAYDEN Ducati +0.935

9 Alvaro BAUTISTA Honda +1.259

10 Randy DE PUNIET ART +1.624

11 Valentino ROSSI Ducati +1.950

12 Aleix ESPARGARO ART +1.990

13 Y. HERNANDEZ BQR +2.384

14 Karel ABRAHAM Ducati +2482

15 Mattia PASINI ART +2.557

16 Michele PIRRO FTR +2.636

17 Toni ELIAS Ducati +3.053

18 James ELLISON ART +3.165

19 Danilo PETRUCCI Ioda +3.740

20 Colin EDWARDS Suter +3.786

21 Ivan SILVA BQR +3.955

22 Steve RAPP APR +4.860

23 Aaron YATES BCL +5.499