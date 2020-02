MotoGP Jerez 2015 - Warm Up : Pol Espargaro devant Aleix Espargaro

Surprise lors du Warm Up du Grand Prix d'Espagne MotoGP : Pol Espargaro (Yamaha) a réalisé le meilleur temps devant son frère Aleix (Suzuki). Marquez est 3e et Lorenzo 4e.

Depuis le début du week-end, les frères Espargaro réalisent de bons chronos. Aleix Espargaro s'était classé 2e des tandis que Pol prenait la deuxième place lors des . Et ce dimanche matin, Pol et Aleix ont brillé en signant les deux meilleurs temps du Warm Up du Grand Prix d'Espagne MotoGP de Jerez.

Pol et Aleix Espargaro devant la meute

Ce dimanche, les pilotes du MotoGP avaient 20 minutes pour effectuer les derniers réglages avant la course qui partira à 14h00. Sous un beau soleil (17,2°C dans l'air, 21,9°C sur la piste) Pol Espargaro (Yamaha) a réalisé le meilleur temps en 1'38.721 lors de son 4e tour (sur 12). Il devance d'un rien son grand frère Aleix Espargaro (+0.026). Les frères Espargaro sont d'ailleurs les deux seuls pilotes sous la minute 39 ce matin !

Derrière les frères Pol et Aleix Espargaro, on trouve les deux stars espagnoles, Marc Marquez et Jorge Lorenzo. Cela promet une belle bataille pour la course puisque devant Marquez.

A noter que Bradley Smith a chuté sans gravité au virage n°1 lors du Warm Up.



Résultats du Warm Up

1. Pol Espargaro (ESP/Yamaha) : 1'38.721

2. Aleix Espargaro (ESP/Suzuki) : 1'38.747

3. Marc Marquez (ESP/Honda) : 1'39.160

4. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) : 1'39.229

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 1'39.333

6. Cal Crutchlow (GBR/Honda) : 1'39.343

7. Bradley Smith (GBR/Yamaha) : 1'39.584

8. Andrea Iannone (ITA/Ducati) : 1'39.741

9. Hiroshi Aoyama (JPN/Honda) : 1'39.824

10. Scott Redding (GBR/Honda) : 1'39.926

11. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 1'39.936

12. Maverick Viñales (ESP/Suzuki) : 1'39.974

13. Yonny Hernandez (COL/Ducati) : 1'40.075

14. Alvaro Bautista (ESP/Aprilia) : 1'40.287

15. Eugene Laverty (IRL/Honda) : 1'40.330

16. Nicky Hayden (USA/Honda) : 1'40.456

17. Loris Baz (FRA/Yamaha) : 1'40.716

18. Stefan Bradl (ALL/Yamaha) : 1'40.746

19. Karel Abraham (RTC/Honda) : 1'40.842

20. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) : 1'40.913

21. Hector Barbera (ESP/Ducati) : 1'41.002

22. Marco Melandri (ITA/Aprilia) : 1'41.045

23. Jack Miller (AUS/Honda) : 1'41.109

24. Alex de Angelis (RSM/ART) : 1'41.366

25. Mike Di Meglio (FRA/Ducati) : 1'41.618