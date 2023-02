MotoGP - Malaisie 2014 : douzième succès pour Marquez

Marc Marquez a égalé le record de Mick Doohan en remportant son douzième succès de la saison à Sepang, devant Rossi et Lorenzo. Il aura l'occasion de le battre à Valence.

dans des conditions hyper chaudes (36 degrés dans l'air, 54 au sol), Marc Marquez a remporté son douzième succès de la saison, égalant le record de Mick Doohan et offrant le titre constructeurs à Honda. Le Champion du Monde n'avait plus gagné depuis Silverstone. Il devance les pilotes Yamaha Valentino Rossi et Jorge Lorenzo.





Marquez se loupe, puis s'envole

Parti depuis la pole position, Marc Marquez s'était mis les meilleures chances de son côté pour inscrire un nouveau record à son palmarès. Mais à l'extinction des feux, le jeune espagnol s'est loupé, laissant à son coéquipier Dani Pedrosa le soin de prendre les commandes de la course. Toutefois, l'euphorie n'a pas duré longtemps puisque Lorenzo l'a gobé quelques virages plus tard, avant une chute quasi synonyme d'abandon pour Pedrosa. Très vite, la lutte pour la victoire s'est jouée entre Marquez, Rossi et Lorenzo, avec un net avantage pour le double champion du Monde Honda et l'Italien, à la mi-course. Lorenzo a sans doute payé son choix de pneu avant : il a opté pour une gomme dure contrairement aux deux autres, en médium. Le finish promettait un duel acharné entre Marquez et Rossi, mais le nonuple Champion du Monde n'aura maintenu l'illusion que cinq tours, avant que l'Espagnol n'appuie un grand coup sur l'accélérateur.



La folle remontée de Pedrosa

La chute de Dani Pedrosa a dû lui faire mal à la tête, car elle sacrifie ses chances de terminer vice-Champion du Monde, son objectif depuis que Marc Marquez est titré. Mais le pilote Honda a décidé de repartir, a souvent été l'homme le plus rapide en piste et était au porte du top 10 avant de tomber une deuxième fois. Pour l'Espagnol, c'est cruel car cet abandon signifie qu'il ne pourra pas être le dauphin de Marquez.



Rossi prend l'avantage sur Lorenzo, Honda Champion constructeurs

Depuis que Marc Marquez est Champion, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo se battent pour la médaille d'argent. En finissant devant son coéquipier, l'Italien empoche quatre points de plus que le Majorquin et cela promet donc une dernière course disputée à Valence (douze points les séparent). Marc Marquez ira chercher un treizième succès, ce qui battra le record de Mick Doohan. Et celui du jour permet à Honda de remporter le titre constructeurs.