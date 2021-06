MotoGP - Malaisie : Jorge Lorenzo en pole position devant Pedrosa

Alors que Dani Pedrosa avait dominé les séances d'essais libres, c'est bien son compatriote Jorge Lorenzo, leader du Championnat, qui s'élancera en pole de ce Grand Prix de Malaisie disputé sur le circuit de Sepang.

Jorge Lorenzo s'élancera en pole dimanche matin, devançant Dani Pedrosa et Andrea Dovizioso respectivement de 194 et 233 millièmes. Valentino Rossi a lui signé le 11ème temps des qualifs, le Français de Puniet le 13ème.



Jorge Lorenzo survole la séance de qualification

Dani Pedrosa avait dominé les séances libres de vendredi, devançant Casey Stoner et Jorge Pedrosa. Mais ce dernier n'avait pas dit son dernier mot : c'est lui, le leader du classement général, qui va survoler les débats lors de la séances de qualification de samedi, s'adjugeant par la même occasion le record du circuit. Avantage psychologique donc pour Lorenzo, qui devance Dani Pedrosa de 28 petits points au classement général. L'Italien Andrea Dovizioso complète le trio qui compose la première ligne de la grille de départ ce Grand Prix de Malaisie.



Valentino Rossi 11ème à plus d'une seconde, De Puniet 13ème

Derrière le trio de tête, le futur retraité Casey Stoner n'a pas réussi à suivre la cadence, signant le quatrième temps à près d'une demi-seconde de la tête de course. Cal Crutchlow et Ben Spies, tout deux sur Yamaha, pointent eux à plus de huit dizièmes, pour compléter la seconde ligne sur la grille de départ. Loin, loin derrière, Valentino Rossi galère toujours autant : il signe le 11ème temps à plus d'1,4 seconde du leader du jour. Derrière lui, les deux CRT : Espargaro devance cette fois-ci le Français Randy de Puniet, respectivement 12 et 13ème de cette séance de qualification.



Vers un duel Lorenzo/Pedrosa ?

Les deux Espagnols dominent toujours leur discipline, et avec seulement 28 points les séparant au classement général, on suivra avec intérêt leur course. Si Lorenzo se contentera d'assurer, Dani Pedrosa prendra lui tous les risques pour remporter la course. Mais attention : une sortie de route couplée à une victoire de son rival donnerait à ce dernier le gain du championnat 2012...



Les deux premiers du classement général partant en pole, que demander de plus ? Rendez-vous dimanche à partir de 9h40 pour suivre la course en direct sur NT1.