MotoGP : Marc Marquez désigne ses adversaires pour la saison 2017

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours de la reprise du championnat du monde de MotoGP, Marc Marquez s'est confié sur cette saison 2017 et en a profité pour parler de ses rivaux.

► MotoGP : Marc Marquez, le début d'une légende ?

Marquez doute de Lorenzo

Champion du monde en 2016, son troisième sacre dans la catégorie reine, Marc Marquez espère obtenir un nouveau sacre en 2017. Selon l'Espagnol, seulement quelques pilotes pourront lutter avec lui dans la quête du titre : « Valentino Rossi, Maverick Viñales et Dani Pedrosa - qui a réalisé une pré-saison très régulière seront mes principaux adversaires ».

Vous noterez que Marquez ne cite pas Jorge Lorenzo, sacré en 2010, 2012 et 2015, et qui a quitté Yamaha à l'intersaison pour rejoindre Ducati. A ceci une raison : Marquez doute de la moto de Lorenzo : « Nous verrons pour Jorge Lorenzo, car il peut faire de bonnes courses. Mais la question est de savoir s'il est capable de se battre pour le podium chaque dimanche, ce qui voudrait dire qu'il peut aspirer à remporter le championnat. »

Un championnat moins disputé ?

La saison dernière, neuf pilotes différents s'étaient imposés en 18 courses. Marquez ne pense qu'on reverra un tel scenario en 2017, et ce, pour plusieurs raisons : « Je ne pense pas qu'il y aura neuf vainqueurs, mais il y aura plusieurs pilotes qui auront leurs chances. Peut-être pas neuf, mais il y en a quatre ou cinq qui sont dans le coup. Cela dépend aussi de la météo. Car l'an dernier la pluie a beaucoup aidé sur certaines courses. Dans certaines conditions, certains pilotes pourraient prendre plus de risques. Mais cette année tout est plus stable : l'électronique, les pneus... »

► MotoGP : Valentino Rossi désigne ses rivaux pour 2017

Rendez-vous en fin de saison pour vérifier si Marc Marquez avait fait les bons pronostics.

[MotoGP 2017 : Marquez et Pedrosa découvrent leur nouvelle Honda]



[MotoGP 2017 : Valentino Rossi découvre la nouvelle YZR-M1]