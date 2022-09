MotoGP - Mugello : mauvais départ de Pedrosa !

Parti en pole position, Dani Pedrosa est mal parti pour terminer le second tour à la 3ème place, devancé par Lorenzo et Dovizioso.

Alors qu'il était parti en pole position après des séances de qualifications pleines de rebondissements, Dani Pedrosa rétrogade et termine le second tour de ce GP du Mugello derrière Jorge Lorenzo et Dovizioso.

Lorenzo et Pedrosa trop fort

C'est Stoner qui l'a dit samedi après les qualifications : Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo jouent actuellement sur une autre planète, loin devant les autres. Et c'est fort naturellement que ces deux-là ont trusté la première ligne, accompagné de leur compatriote Hector Barbera. Mais un départ en MotoGP ne respecte que trop rarement la hiérarchie établie la veille.

Départ canon de Dovizioso

Et c'est avec stupeur que le public réuni autour du circuit du Mugello a vu Dani Pedrosa, recordman de ce tour de piste, se faire doubler par Lorenzo et surtout l'Italien Dovizioso, pourtant parti en troisième ligne ! A la fin du second tour, c'est doncJorge Lorenzo qui domine la course, suivi de près par l'Italien et par Pedrosa donc. Barbera perd lui quatre places, pointant au rang à ce moment de la course.

De Puniet gagne une place

Côté français, Randy de Puniet, parti avec le 13ème temps des qualifications, réussit son départ, gagnant une place, devant Espargaro. Mais la course est rapide, comme l'ont prévu Pedrosa et Stoner : au bout de deux tours, plus de 7 secondes séparent le Français de la tête de course !

Un début tout aussi renversant que les qualifications de la veille : la suite de ce GP du Mugello s'annonce fort en rebondissement et en sensation !