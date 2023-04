Mountune offre 370 chevaux à la Ford Focus RS

Le préparateur Mountune équipe la Ford Focus RS d’un nouveau kit performance offrant désormais 370 chevaux et 510 Nm de couple, moyennant environ 1.060 €.

370 chevaux sous le capot

Mountune s’est attaqué à la nouvelle Ford Focus RS, afin de la rendre encore plus agressive et performante, grâce à un kit performance permettant à la sportive américaine de passer de 350 à 370 chevaux et de gagner 40 Nm de couple, passant de 470 à 510 Nm. Le tout en conservant son moteur 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost avec la fonction overboost.

Une préparation rendue possible grâce à une modification de la cartographie moteur, de nouveaux tuyaux, ainsi qu’un nouveau filtre à air qui permet à la Focus RS d’abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, aussi rapide qu’une Aston Martin DB9 GT.

Garantie constructeur préservée

Installable en seulement 1h30 dans toutes les concessions Ford partenaires du préparateur, le kit, pas encore disponible en France, est affiché au Royaume-Uni à 899 £, soit environ 1.060 €. Il comprend l’installation des divers éléments cités précédemment, mais d’autres stages sont également disponibles, incluant des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, de nouvelles jantes 19 pouces ou encore un nouveau différentiel.

Que les passionnés se rassurent, la garantie constructeur de la Ford Focus RS de série est préservée , couvant le véhicule pendant trois ans ou 60.000 miles, soit 96.560 km environ.