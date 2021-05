Nissan 370Z Nismo Roadster : un cabriolet musclé à Chicago

Présent au Salon de Chicago, le constructeur japonais a dévoilé une version cabriolet de sa gamme phare avec la Nissan 370Z Nismo Roadster équipée d'un bloc V6 développant 350 chevaux.

C'est l'une des surprises du Chicago Auto Show qui se tient actuellement aux États-Unis. Nissan a dévoilé le premier cabriolet de sa gamme Nismo, déclinée jusqu’ici en modèles GT-R, crossover Juke et 370Z. Grâce à une version Roadster du coupé, libre à vous de profiter de la puissance en faisant respirer votre cuir chevelu !

Proche de la série Nismo…

Equipée d’un bloc V6 3.7 DOHC atmosphérique développant 350 chevaux et 373 Nm de coupe, la Roadster délaisse la boîte manuelle à six apports pour une automatique à sept rapports avec palettes au volant. Une personnalité agressive pour un produit qui reprend la majorité des spécificités de sa grande sœur en s’autorisant cependant une sellerie biton noir et blanc pour les sièges Recaro.

…Tout en étant unique

Niveau design, le bouclier a été redessiné et inclut des LED de jour et des feux teintés. La 370Z Nismo Roadster peut également compter sur des teintes rouges apposées au bas de caisse et des jantes de 19 pouces en aluminium forgé. Le modèle ne déroge pas au principe Nismo mais y ajoute un vent de liberté. Une capote en toile avec mécanisme électrique vient compléter l’ensemble.

La concept car n’est pour l’instant qu’un modèle unique et l’accueil du public dira si ce modèle Roadster pourra à l’avenir intégrer le catalogue du constructeur nippon et étendre la gamme Nismo.