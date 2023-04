La Nissan Leaf élue Voiture Mondiale de l'année 2011

Signe des temps, la compacte électrique Nissan Leaf remporte le titre très convoité de Voiture Mondiale de l'Année 2011, décerné lors du Salon automobile de New York.

Les Nissan Leaf, Ferrari 458 Italia, Aston Martin Rapide et Chevrolet Volt sont récompensés pour cette année 2011.





Une électrique !

La Nissan Leaf succède à la Volkswagen Polo en tant que Voiture Mondiale de l'Année. C'est la première fois qu'une voiture électrique accède à ce trophée. Son avant-gardisme, ses prestations et son prix relativement compétitif a séduit le jury. La japonaise devance les grandes Audi A8 et BMW Série 5.







Le Design de l'Année 2011



Voir les photos de l'Aston Martin Rapide



Voiture Verte de l'Année

Voiture sportive de l'Année











Toute nouvelle Aston Martin est un évènement, car leur élégance rare n'a pas fini de nous faire tourner les têtes et leurs mécaniques battre nos cœurs.en est le plus bel exemple, mariant l'allure d'un sublime coupé et l'univers des berlines sportives. Elle tient donc le titre de Design Automobile de l'Année 2011 suite à la Chevrolet Camaro en 2010.Pas si nouvelle que ça mais lancée seulement depuis quelques mois,s'est vue décerner le titre de Voiture Verte de l'Année 2011, après la gamme Volkswagen Bluemotion en 2010. La Leaf étant au plus haut rang et la BMW 320d EfficientDynamics n'apportant pas de réelle technologie nouvelle, l'américaine impose son système hybride-série, combinant moteur électrique et moteur essence générateur de batteries, laissant une consommation moyenne de 1,4 l/100km sur cycle mixte.Cela n'est pas une surprise, la firme de Maranello a brigué le titre de Voiture sportive de l'Année 2011, grâce à. Surpassant sur tous les points sa devancière 430 de part sa puissance de 570 chevaux, sa consommation limitée de 11,7 l/100km et son look inimitable, la belle italienne. Les deux autres candidates étaient les non moins intéressantes Mercedes SLS AMG et Porsche 911 Turbo. La star 2010 était l'Audi R8 V10.Une japonaise électrique, une berline anglaise, une américaine hybride et une sublime italienne, l'édition 2011 est donc très éclectique !