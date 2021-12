Nissan X-Trail 2009 : nouvelle gamme pour le 4X4

Le petit 4X4 de la marque japonaise bénéficie en 2009 d'une gamme supplémentaire, comprenant différents niveaux de finition, quelques modifications d'ordre mécanique et de nouvelles options.

Si l'ensemble des séries LE, SE, XE et Platinum profitent toutes d'une connexion auxiliaire discrètement placée sous l'accoudoir central et permettant de connecter son lecteur MP3 facilement, seules les versions Platinum et LE se voient habillées d'une toute nouvelle sellerie cuir noir.

Cette dernière version intègre également (de série s'il vous plaît !) le Pack Navigation, alors que les XE et SE se contentent de conserver leurs équipements originels.



Concernant la partie extérieure, Le X-Trail 2009 propose une seule et unique motorisation (2.0 l dCi 150 ch avec transmission All Mode 4x4 et boîte automatique en option pour 1700€), mais un large choix de coloris. Ainsi, le client pourra sélectionner aussi bien un gris lunaire, gris perle, ou blanc perle, qu'un rouge rubis non métallisé et un noir intense avec traitement "Nissan Scratch Shield Paint" (peinture anti micro rayures avec couche de résine auto-réparatrice), pour le même prix qu'une peinture métallisée classique à 500€. Sans oublier les poignées chromées de série.



Les tarifs s'échelonnent entre 29.990 et 38.100€ :



- X-Trail XE : 29.990€

- X-Trail SE : 31.290€

- X-Trail LE : 37.200€

- X-Trail Platinum : 38.100€