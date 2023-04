Le nouvel Opel Movano relance la gamme pour 2010

Opel présente son utilitaire Movano de deuxième génération. Cousin du Renault Master, il se décline à travers un large choix de carrosseries. Le Movano débutera sa carrière commerciale au printemps prochain par le lancement des versions fourgons.

La seconde génération de l’Opel Movano multiplie les versions.

Faites votre choix !

Ainsi, la gamme inclut des fourgons tôlés disponibles en quatre longueurs et trois hauteurs différentes de toit, plancher cabine, châssis cabine, châssis double cabine et Combi. Disponible au choix en traction ou en propulsion suivant les versions, le Movano de deuxième génération revendique un PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) de 4,5 t soit une charge utile de 2,5 t.

Les versions tractions avant ont un seuil de chargement à faible hauteur, alors que tous les modèles offrent une porte latérale coulissante et de larges portes battantes à l'arrière.

Sous le capot

L'Opel Movano reçoit le diesel 4 cylindres common rail (2,3 l CDTI) délivrant 100 ch et 285 Nm, 125 ch et 310 Nm ou 150 ch et 350 Nm. Le niveau de consommation débute à 7,8 l/100 km soit 203 g/km de CO2. Enfin selon le modèle et le type de moteur, l’autonomie peut dépasser 1 300 km.



Toujours plus pratique

Utilitaire certes, le nouvel Opel Movano se veut aussi plus agréable et fonctionnel avec de nombreux rangements (vide-poches ou grande boîte à gants). La liste d'équipements de série peut aussi s'enrichir avec l’éclairage des intersections et un dossier du siège central se repliant pour se transformer en surface de travail, avec un socle pivotant pour ordinateur portable.



Le lancement du nouvel Opel Movano commencera par les versions fourgon au printemps avant le reste de la gamme. Opel ne communique aucun tarif.