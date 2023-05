Nouvelle Audi R8 2015 : à partir de 167.000 euros

Dévoilée en mars au Salon de Genève, la nouvelle et seconde génération d'Audi R8 s'ouvre à la commande en juin à partir de 167.000 euros, disponible en versions à moteurs V10 540 et 610 chevaux.

Plus aiguisée, plus mature, plus légère, plus performante, la deuxième génération d'Audi R8 présentée à Genève au mois de mars a marqué le coup, en plus de se décliner dans ses versions électrique e-tron et de compétition LMS.



Aussi chère que Lamborghini

Mais finis les salons, retour à la réalité et au concret avec la publication des tarifs. Il fallait s'y attendre, la nouvelle R8 est désormais moins accessiblr. Normal, sa gamme ne s'articule qu'autour du moteur V10 5,2 litres retravaillé (et partagé avec la Lamborghini Huracan), alors qu'une entrée de gamme à moteur V8 était disponible auparavant.



Ainsi, des 118.100 euros demandés sur l'ancienne mouture, le prix d'appel passe à... 167.000 euros. Mais à ce prix, similaire à la précédente R8 V10 de 525 chevaux, on obtient un modèle beaucoup plus abouti développant 540 chevaux, plus léger de 540 kg, alignant le 0-100 km/h en 3,5 secondes, et un intérieur des plus réussis - bien qu'austère - avec son instrumentation-écran inspirée du TT et son volant à multiples commandes.



Pour encore plus de vigueur, la R8 se positionne avec un V10plus de 610 chevaux soit à la hauteur de la Huracan, abaissant l'exercice du 0 à 100 km/h à 3,2 secondes, mais augmentant le tarif à 199.000 euros, là où la précédente R8 V10plus ne culminait « que » à 176.800 euros, et en sachant que la Lamborghini se vend à peine 4.000 euros de plus...



Mais à l'avenir, le choxi sera plus grand, Audi prévoyant la sortie de l'électrique e-tron aux 462 chevaux en 2016, ainsi qu'une entrée de gamme qui pourrait fonctionner au V6 avec un prix sous les 130.000 euros, voire une version V8 diesel...