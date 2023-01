Nouvelle BMW M5 : photos et infos officielles

La prochaine M5 F10, dont BMW a préparé l'arrivée avec un concept puis un teaser, fait ses débuts de manière officielle. Les premières images et informations du modèle 2011 ont été communiquées.

Premières photos de la nouvelle BMW M5, et les premières infos attestant du V8 de 560 ch.

Identique



Oui, la BMW M5 version 2011, ou F10 pour les intimes, est identique à son show-car présenté à Shanghai en avril dernier. Seules différences à noter, et il faut avoir l'oeil vif, ce sont les rétroviseurs, plus arrondis qu'au salon chinois et les jupes latérales légèrement remodelées.





Petite déception



Il est vrai que tout le monde s'attendait à plus de puissance sous le capot de cette nouvelle BMW M5. Le 4.4 litres V8 connu sous les X5 et X6 M, développant originellement 547 chevaux, n'en rend "que" 560 avec un Twin Turbo sur notre berline du jour. Sa rivale américaine, la saillante Cadillac CTS-V en propose 552, quant la Mercedes E63 AMG se limite à 525 chevaux, en attendant la future Audi RS6...





Mais prometteuse



Cependant, les caractéristiques dévoilées pour l'heure sont assez réconfortantes, avec un 0 à 100 km/h expédié en 4,4 secondes, contre 5,7 auparavant sur la E60, un 0 à 200 km/h en 13 seconde, et une vitesse de pointe culminant à 305 km/h avec le pack M-Drivers. Pour l'instant, il n'est qu'écho de la boîte automatique 7 vitesses DCT, mais des photos espions récentes ont prouvé le contraire avec une transmission manuelle installée dans un prototype.

La première apparition aura lieu au M Festival le 23 juin prochain.