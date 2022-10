Nouvelle BMW Série 4 Coupé en vidéo, photos et infos

Dévoilée de façon précoce vendredi soir, la Série 4 Coupé a été officialisée quelques heures plus tard, à travers une vidéo, de nombreuses photos et une foule d'informations. Découvrez-la !

Disponible à la commande en trois motorisations en juillet, la BMW Série 4 Coupé accueillera 3 autres blocs en novembre.



Style plus musclé

Ne pouvant cacher ses similitudes avec la berline Série 3, le coupé Série 4 en hérite les optiques grignotant sur la calandre, les feux arrière, ainsi que la planche de bord. Deux portes, le coupé arbore une ligne de toit plus marquée que sur sa devancière, la Série 3 Coupé, et dispose de flancs plus galbés, ainsi que des ouïes latérales déjà apparues sur la 3 GT.



Question finition extérieure, quatre packs sont proposés : Sport, Luxury, Modern et sport M. En dimensions, l'empattement s'accroît de 50 mm, soit 2,81 m au total. La longueur passe de 4,61 à 4,64 m, la largeur de 1,78 à 1,82 m, la hauteur étant réduite de 1,37 à 1,36 m.



Technique

Sur le point de vue conduite, le centre de gravité et les voies élargies (45 mm à l'avant, 80 mm à l'arrière) rabaissé devrait être bénéfique, sans oublier un poids indiqué réduit de 20 à 45 kg selon modèles, et des mécaniques plus puissantes.



BMW promet en sus une meilleure répartition des charges (50/50), une direction électromécanique aux petits oignons, ainsi que des liaisons au sol particulièrement travaillées.



L'équipement, selon version, propose la reconnaissance vocale intégrée au système multimédia/GPS, l'avertisseur de collision piéton, affichage tête-haute, éclairage anti-éblouissement, etc. La Série 4 Coupé en dira davantage lors de son lancement.



Trois moteurs

Comme annoncé vendredi, trois blocs seront disponibles au lancement, de série avec boîte manuelle 6 rapports et en option avec boîte automatique huit vitesses. En essence, seront présents les modèles 428i et 435i, tous deux déclinés en version 4 roues motrices xDrive.



Le 428i est doté d'un 4 cylindres 2,0 litres de 245 chevaux/350 Nm, pousse le 0-100 km/h en 5,9 secondes, consomme en moyenne 6,6 l/100 km et émet 154 g/km de CO2 (1.000 euros de malus).



Le 435i s'équipe d'un 6 cylindres 3,0 litres de 306 chevaux/400 Nm, abat le 0-100 km/h en 5,4 secondes, dispose d'un appétit de 7,9 l/100 km et rejette 185 g/km de CO2 (2.600 euros de malus). Les deux blocs essence sont limités à 250 km/h maximum.



Enfin, le plus diffusé sera le diesel 420d, optant pour un 4 cylindres 2,0 litres de 184 chevaux/380 Nm. Le 0-100 km/h est communiqué en 7,5 secondes, la vitesse maximale de 240 km/h, la consommation moyenne de 4,7 l/100 km, les émissions de CO2 à 124 g/km.



Trois autres à l'automne

Ultérieurement, en novembre 2013 exactement, un moteur essence plus modeste sera disponible, ainsi que deux autres diesels plus puissants. Le modèle essence 420i se composera du 4 cylindres 2,0 litres de 184 chevaux/230 Nm, les diesel 430d et 435d du 6 cylindres 3,0 litres 258 chevaux/560 Nm et 313 chevaux/630 Nm.



Le prix n'est pas encore connu, mais comptez sur 40.000 euros de base pour la BMW 420d Coupé.