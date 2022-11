Nouvelle Kia Optima : 1ère photo avant le Salon De New York 2015

La nouvelle génération de la berline Optima s'annonce peu à peu avant le Salon de New York, le constructeur coréen Kia diffusant une première photo de la face avant, très peu différente de la version actuelle.

Suite aux esquisses diffusées la semaine passées, montrant la parenté avec le du Salon de Genève, Kia livre désormais la première photo de la berline Optima mouture 2015, totalement nouvelle.



Nouvelle, mais à peine redessinée

Visible désormais en détails, la face avant de cette nouvelle génération est très peu différente de l' et restylée en 2013. Dans les détails, la calandre "nez de tigre" s'allonge légèrement aux dépends des optiques, plus énigmatiques, le bouclier récupérant des petites ouïes latérales entourées de chrome et d'une ouverture inférieure plus imposante.



Au-delà de ce constat esthétique, Kia ne donne aucune information précise, soulignant que l'Optima sera, aux Etats-Unis, « disponible avec un large choix de motorisations », et qu'elle profitera « d'un intérieur plus habitable, d'équipement haut de gamme et de technologies qui n'étaient alors pas encore proposées ».



Présentée au Salon de New York ce 1 er avril 2015, la Kia Optima pourrait être lancée en France à la fin de l'année, à un tarif de départ aux environs de 30.000 euros.



Le Cencept-car Sportspace préfigurant le break Optima





La Kia Optima en esquisse