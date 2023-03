Nouvelle Renault Clio 4 : première photo officielle ?

La nouvelle Renault Clio 4 fait l'évènement ces dernières heures via une photo. Des rumeurs basées sur un site dit-on officiel annoncent déjà la future star française, annoncée pour 2012.

Une photo de la nouvelle Renault Clio 4 fait son apparition sur de nombreux sites ce matin. Officielle ou pas ?



La rumeur

C'est le site Autosblog qui a révélé l'existence du site clio4.com, qui n'a pour animation qu'une photo de la nouvelle citadine star au losange, une sorte de teaser. Sur cette photo, nous découvrons une Renault Clio musclée, très inspirée par la compacte Mégane. Par contre le site parait très peu crédible, par une faute d'orthographe et du fait du lever de voile sans teaser préalable ni signe annonciateur.



Officielle ?

Il semblerait que la dite photo soit une illustration publiée voilà un an et réalisée par l'agence Scoopy. Nous avons donc à attendre pour voir véritablement la nouvelle Renault Clio, que l'on espère aussi réussie, mais plus avant-gardiste et détachée de sa grande soeur.

Un design fort

Steve Norman, directeur marketing mondial Renault, l'annoncait au mois de mai aux anglais d'Autocar comme "une icône". Plus précisément il déclarait : "Impossible de vous décrire à quel point son look est sensationnel. Son design est vraiment réussi. Il faut la voir pour le comprendre."



Pour quand ?

Aux dernières nouvelles, la future Renault Clio serait dévoilée au moment du Mondial de l'Auto 2012, laissant donc encore 2 ans à vivre pour la mouture actuelle, qui deviendra de facto la version Campus. Si l'image ici présente tire des gènes de Mégane, le design de la prochaine génération sera sans doute porteuse de la nouvelle identité Renault, initiée par le concept-car Renault DeZir.



Patience donc pour la nouvelle Renault Clio débarquant dans deux ans...

Source : autosblog.fr