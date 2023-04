Nouvelle Renault Twingo 2014 : Une troisième génération beaucoup plus tendance ?

Révélée lors d'un original "strip-tweet", la troisième génération de Renault Twingo n'a pas livré son intérieur ni ses mécaniques mais mise gros sur son apparence extérieure inspirée de son ancêtre R5 et de la plus chic FIAT 500.

Avec les concept-cars Twin'z et Twin'Run, Renault préfigurait sa future petite citadine, la Twingo troisième génération. Malgré un style pêchu et plus masculin, ces deux prototypes étaient très proches de la voiture de série dévoilée jeudi 13 février 2014.



Un strip-tweet

Pour débuter sa carrière, la Twingo III n'a pas opéré de manière traditionnelle, préférant organiser un strip-tweet, mélange de strip-tease et de tweets, ces petits messages envoyés sur le réseau social Twitter. Durant une heure et demie, l'urbaine Renault a vu son camouflage retiré par quatre danseurs, sous le regard des messages des internautes incluant le hashtag obligatoire #UNDRESSNEWTWINGO.



Vers 18h30, la nouvelle Twingo était totalement découverte, même si, quelques heures auparavant, des premières photos avaient déjà été diffusées sur de nombreux sites.



Entre R5 et 500

Pas de surprise donc côté design avec une face avant peu différente de la version restylée de 2011, les phares carrés sont un clin d'oeil à la R5, la calandre au surlignage coloré puise dans la grande soeur Clio, les diodes se réfugient dans le projecteur rond du bouclier.



Par contre, la silhouette change de nouveau, via un capot droit mais court débarrassé du moteur, ce dernier étant exilé sous le coffre arrière. Pour la première fois, la Twingo propose 5 portes, chose permise par l'empattement allongé, mais les passagers arrière auront seulement droit à des vitres entrebâillées (ou "à poussoir").



L'arrière arbore un hayon incliné, renvoyant indubitablement à sa rivale italienne, la FIAT 500, l'ouverture étant totalement vitrée et la plaque étant entourée des petites aérations laissant respirer le bloc essence.



Vues sous les nouvelle Clio et crossover Captur, les petites touches de personnalisation semblent également présentes sur la nouvelle Twingo. Associés à des couleurs vives (bleu, rouge, blanc et jaune), les éléments extérieurs comme les bandes latérales, la barre de calandre ou le toit ouvrant et coulissant ajouteront un peu de piment.



Moteurs essence seulement

Probablement disponibles à l'approche du Salon de Genève 2014 (4-16 mars) où elle sera dévoilée en première mondiale, les informations précises devraient confirmer deux moteurs essence 3 cylindres. L'entrée de gamme sera le 1,0 litre 75 chevaux, tandis que le 0,9 litre TCe 90 chevaux issu de la Clio ira entraîner plus vivement les roues arrières de la petite Renault.



Il faudra aussi patienter pour découvrir l'intérieur, tout comme les équipements et les prix de cette nouvelle Renault Twingo.