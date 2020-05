Nouvelle Toyota Yaris 3 : génération 2011 en détails Matthieu LAURAUX | Écrit pour

Le 12/07/11 à 13:00 , mis à jour le 13 Juillet 2011 à 13:09

Plus acérée sans tomber dans l'originalité, la Yaris 2011 cultive sa consensualité à la japonaise, garde ses moteurs mais se révèle plus sobre et équipée. Toyota livre aujourd'hui toutes ses caractéristiques.

Voici la nouvelle Toyota Yaris en détails. Cette 3è génération dévoile tout, sauf ses prix. Grandir

Elle a beau gagner 10 cm en longueur, la nouvelle Toyota Yaris est la plus petite de son segment, avec 3,88 m, quand une Peugeot 207 revendique 4,05 mètres. Cet allongement bénéficie aux genoux des passagers arrière, profitant de 3,5 cm supplémentaires, tandis que le coffre grimpe de 272 à 286 litres de capacité, la longueur de chargement prenant 14 cm.









4 finitions



Les noms et étapes de finitions de la nouvelle Yaris sont reconfigurés. Elle s'appeleront Active, Dynamic, Style et Lounge. De série, 7 airbags, rétroviseurs et vitres AV électriques, radio CD/MP3/USB, volant réglable en profondeur et hauteur. Dynamic ajoute volant cuir, système Toyota Touch, climatisation, caméra de recul. Style complète avec jantes 16 pouces, antibrouillards, et Lounge peaufine avec le cuir, climatisation auto, accoudoir, et démarrage sans clé.

Question prix, il va falloir repasser, ils ne seront pas connus avant septembre.