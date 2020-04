Nouvelles photos exclusives pour la McLaren P1 GTR !

McLaren a profité de tests effectués sur le tracé de Bahreïn pour dévoiler ce mercredi 22 octobre des photos exclusives de sa P1 GTR, un hyper-sportive équipée d'un V8 3,8 litres hybride biturbo de 1.000 chevaux et limitée à un usage sur circuit.

qui s'est déroulé les 16 et 17 août 2014, McLaren présentait une version ultra limitée de sa célèbre P1 (éditée à 375 exemplaires) : la GTR, une machine de guerre sportive dédiée exclusivement à un usage sur circuit. Ce mercredi 22 octobre, le constructeur britannique en a remis une couche en dévoilant d'autres photos exclusives de son engin lors de tests réalisés sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. Au menu : vues avant et arrière du supercar, ainsi qu'un petit détour par son habitacle.

>> La McLaren P1 GTR Design Concept 2014 en images officielles

L'allure d'une vraie voiture de course

A vue d'œil, cette version GTR de la P1 adopte un bouclier avant au large spoiler, afin d'alimenter les nouveaux radiateurs, des jupes latérales remaniées, des voies avant élargies ou encore des rétroviseurs migrant sur les piliers pour améliorer l'aérodynamisme de la bête. Les optiques rappellent la virgule propre à McLaren et rendent le tout encore plus sportif et élégant avec ce coloris noir mat très approprié.

A l'arrière, la carrosserie se veut toujours plus agressive avec deux grosses sorties d'échappement centrées, ainsi qu'un aileron arrière ici fixe aux piliers monumentaux mais adoptant toujours la fonctionnalité DRS.

Au niveau de l'habitacle, on découvre des sièges sport harnais 6 points fortement puisés dans ce qu'il se fait en DTM (le championnat allemand de voitures de tourisme) ainsi qu'un volant inspiré de la MP4-23 championne du monde de Formule 1. Les différentes commandes, comme celle permettant d'actionner le DRS, ont d'ailleurs été disposées afin d'être activées de la manière la plus limpide possible.

Un modèle toujours en phase de tests

Au niveau mécanique, la McLaren P1 GTR dispose d'un V8 3,8 litres hybride biturbo porté à 1.000 chevaux contre les 916 originels. Le système ERS, permettant d'offrir un surplus temporaire de puissance électrique, est conservé et les suspensions à hauteur fixe ont été revues pour l'utilisation type compétition.

Pour rappel, cette P1 GTR n'a pas de prix ni de chiffre de production puisqu'elle est exclusivement réservée sur circuit. Par ailleurs, elle est seulement destinée aux personnes déjà propriétaires de P1. Nous pouvons cependant tabler sur un tarif supérieur à 2 millions d'euros, pour quelques dizaine d'unités produites.

Outre la voiture en elle-même, McLaren rappelle que ses futurs "pilotes" pourront participer à un programme spécial personnalisé et organisé par ses soins. Mais pour l'instant, la priorité pour le constructeur britannique est de peaufiner sa future bombe hybride et les tests sur circuit vont se poursuivre dans les prochaines semaines.

Vidéo bonus - Grand Format : la McLaren P1, le monstre britannique aux 916 ch (2014)