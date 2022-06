Opel Astra OPC Extreme : la brute pour le Salon de Genève 2014

Sans grande nouveauté ces derniers mois, la marque allemande Opel dévoilera une version homologuée route de l'Astra OPC Cup, baptisée Extreme, au Salon automobile de Genève en mars prochain.

Genève 2002, sur le stand Opel, une voiture délurée prend place. Directement issue du bolide du championnat allemand de voiture de tourisme, le DTM, l'Astra OPC X-Treme affiche ses voies ultra-larges, son large aileron arrière, ses portes papillon et son habitacle dépouillé. Si ce prototype est resté unique, l'édition 2014 - moins radicale - sera bel et bien vendue...



Dérivée de la compétition

Il faut le dire, personne n'attendait cette nouvelle version de la compacte Astra. Déjà chapeautée par une sportive OPC de 280 chevaux, la gamme accueillera prochainement un véhicule plus typé compétition. Opel a effectivement fabriqué un prototype pour le Salon de Genève 2014, se tenant du 4 au 16 mars.



Le véhicule unique est basé directement sur le modèle de compétition Cup, engagé sur les courses d'endurance du championnat VLN, et est juste modifié de quoi être homologuée sur route ouverte. Restent ainsi les pièces en fibre de carbone allégeant l'ensemble - le poids est encore inconnu - la cage de sécurité, les sièges baquets, le harnais de sécurité six points, le diffuseur arrière et se rajoutent un aileron arrière légèrement réduit en taille, la quadruple sortie d'échappement et une livrée extérieure gris foncé à stickers de bas de caisse.



Mise au point sur le Nürburgring où elle aurait dépassé les 10.000 km, l'Opel Astra OPC Extreme "va servir de base à une petite série de véhicules de production" selon le constructeur allemand. Reste à savoir quand, à combien d'exemplaires et à quel prix.

Découvrez l'Opel Astra OPC Cup en vidéo