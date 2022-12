Opel Astra OPC Extreme Concept 2014 : 300 ch pour la compacte issue de la compétition

Version homologuée route de la version de compétition courant en championnat d'endurance VLN, cette Astra OPC Extreme s'équipe d'un kit carrosserie très agressif, ainsi que d'un moteur de 300 chevaux.

Le 30 janvier 2014, Opel nous livrait la première image de sa compacte décomplexée Astra OPC Extreme. Tirée de son homologue de course d'endurance VLN, ce concept-car ne sera qu'un avant-goût le constructeur nous promettant qu'il "va servir de base à une petite série de véhicules de production". Ce mercredi, c'est l'heure des premières informations et d'une dizaine de clichés officiels.







Agressive

Les grandes lignes de la version sportive OPC sont présentes, auxquelles s'ajoutent large spoiler avant, jupes latérales élargies, calandre pinte en noire, jantes 19 pouce carbone aux freins 370 mm à étriers 6 pistons et pneus développés spécifiquement, coques de rétroviseurs et contours de vitres latérales noirs, aileron de toit, diffuseur intégrant deux paires d'échappement à doubles canules. Enfin, pour renforcer l'aspect course, des éléments graphiques et des numéros "001" complètent la parure.



L'intérieur évolue peu avec des sièges baquet Recaro mais confortables aux dossiers et assises en Alcantara, ceintures 6 points, quelques éléments se recouvrant de fibre de carbone. Toutefois, Opel a gardé la console centrale et sa myriade de boutons. Dommage.



Beau régime

Sous le capot en fibre de carbone aux ouïes d'aération, l'Astra OPC Extreme est poussée par le 2,0 litres essence biturbo développant la bagatelle de 300 chevaux, et alloue au conducteur la possibilité de régler les suspensions et amortisseurs.



Mais l'enjeu de cette version n'est pas la puissance, seulement 20 ch supérieur au modèle de base, mais l'allégement, calculé à 100 kg, soit au total 1.450 kg sur la balance. Ceci est possible par les roues en composite carbone (-20 kg), les ailes en aluminium, ou le capot. Malgré ces détails, les performances ne sont pas encore communiquées.



L'Opel Astra OPC Extreme Concept sera présenté le 4 mars au Salon de Genève, puis au public du 6 au 16 mars.