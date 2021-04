Opel : Karl-Friedrich Stracke nommé nouveau PDG

Après seulement 18 mois, Opel change de président. Karl-Friedrich Stracke remplacera Nick Reilly au poste de PDG de la branche européenne de General Motors le 1er avril prochain.

Qui est Stracke ?

Karl-Friedrich Stracke





Explication du grand patron

Vers des bénéfices ?

Effectivement, si Opel gagne 7% en ventes en ce début d'année 2011, les finances sont encore dans le rouge. General Motors mise fort sur l'Europe, 11 milliards d'euros seront investis d'ici à 2014. Dans les cartons, de nombreux modèles et une extension de la gamme, dont le prochain Zafira et une mini-citadine.



Si ce transfert semble une bonne manœuvre pour Opel, espérons que la direction soit enfin stable...





