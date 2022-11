Opel Zafira 2011 : photos scoop du nouveau monospace

Le nouvel Opel Zafira n'agitera pas ses lignes sur les routes avant l'automne. Cependant, nous pouvons voir la grande partie de sa plastique sur ces photos d'Autoweek.

L'Opel Zafira 2011 ou troisième génération sera lancé à l'automne, avec ses fameuses 7 places.

Concept précurseur

Pour faire attendre les premiers clients impatients, l'Opel Zafira s'était exposé en show-car Tourer lors du Salon de Genève 2011, en mars dernier. Il s'agrémentait d'artifices - jantes alliages larges, chromes omniprésents, barre de toit design et rétroviseurs affinés - que l'on ne retrouvera pas en série.

De la gueule

Par contre, il ne lésinera pas sur le dynamisme, avec une ligne moins pataude que l'actuel. Les feux en flèche sont les bienvenus sur cet imposant monospace, et les flancs sont allégés par la ligne montante et un pli de caisse discret. Les diodes d'optiques épureront le large hayon, abandonnant la disposition verticale.



Pas de portes antagonistes

Il ne prendra pas exemple sur son petit frère compact, le nouveau Meriva, disposant de portes antagonistes facilitant l'accès à bord. L'Opel Zafira III n'aura non plus de portes arrière coulissantes,. Il offrira 5 vraies places, contrairement au concept n'en ayant que 4, et proposera deux places supplémentaires dans le coffre.

Confort à bord

Pour son troisième opus, le monospace Opel Zafira évoluera pour ses occupants, laissant d'abord une vie à bord améliorée grâce à la suspension FlexRide. D'une longueur d'environ 4,70 mètres, les passagers auront plus d'espace, et la modularité n'en sera que facilitée. Quant aux blocs propulseurs, il sont promis comme efficients, dont le 1,4 litre essence turbo et une large partie emprunté à l'Opel Astra.

La présentation de l'Opel Zafira interviendra en septembre au Salon de Francfort 2011, pour un lancement en toute fin d'année.

Photos : Autoweek.nl